潮濕天氣｜常突然流鼻水咳嗽？竟與天花板潮濕發霉有關！醫生教5招改善環境

流鼻水與咳嗽症狀竟有可能會家中的天花板有關。有醫生分享一宗案例指，一名患者長期有流鼻水及咳嗽等的症狀，求醫後發現是黴菌性鼻竇炎。醫生發現是與患者家中的生活環境有關，特別是天花板潮濕發霉的問題。醫生指出，有5大方法有助改善環境，阻止黴菌孳生。

潮濕天氣｜常突然流鼻水咳嗽？

營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享指，由於近日連日下雨，導致室內濕度上升，黴孳生風險隨之增加。在臨床上亦開始有不少因鼻塞、流鼻水、慢性咳嗽而反覆就診的患者，部分個案即使增加抗過敏藥物劑量，症狀仍持續惡化，甚至合併氣喘發作。

其中，有一名患者長期鼻塞、流鼻水及反覆咳嗽而求診，自述過敏藥物用量逐漸增加，氣喘控制亦不穩定。經檢查發現其鼻涕顏色異常，進一步診斷為黴菌性鼻竇炎。經局部清創與藥物治療後，症狀雖有改善，但仍反覆發作。劉醫生進一步了解其居住環境後發現，家中因長期潮濕，牆角有壁癌，浴室天花板出現黑色黴斑，陽台亦堆放多個潮濕盆栽。這顯示，若環境中的黴菌來源未予處理，即使治療方向正確，症狀仍可能復發。