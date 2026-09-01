潮濕天氣｜常突然流鼻水咳嗽？竟與天花板潮濕發霉有關！醫生教5招改善環境

流鼻水與咳嗽症狀竟有可能會家中的天花板有關。有醫生分享一宗案例指，一名患者長期有流鼻水及咳嗽等的症狀，求醫後發現是黴菌性鼻竇炎。醫生發現是與患者家中的生活環境有關，特別是天花板潮濕發霉的問題。醫生指出，有5大方法有助改善環境，阻止黴菌孳生。
潮濕天氣｜常突然流鼻水咳嗽？
營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享指，由於近日連日下雨，導致室內濕度上升，黴孳生風險隨之增加。在臨床上亦開始有不少因鼻塞、流鼻水、慢性咳嗽而反覆就診的患者，部分個案即使增加抗過敏藥物劑量，症狀仍持續惡化，甚至合併氣喘發作。
其中，有一名患者長期鼻塞、流鼻水及反覆咳嗽而求診，自述過敏藥物用量逐漸增加，氣喘控制亦不穩定。經檢查發現其鼻涕顏色異常，進一步診斷為黴菌性鼻竇炎。經局部清創與藥物治療後，症狀雖有改善，但仍反覆發作。劉醫生進一步了解其居住環境後發現，家中因長期潮濕，牆角有壁癌，浴室天花板出現黑色黴斑，陽台亦堆放多個潮濕盆栽。這顯示，若環境中的黴菌來源未予處理，即使治療方向正確，症狀仍可能復發。
潮濕天氣｜室內黴菌滋生5大地點
劉醫生指出，室內常見的黴菌種類包括麴菌(Aspergillus)、青黴菌(Penicillium)、枝孢菌(Cladosporium)及鏈格孢菌(Alternaria)等。這些黴菌偏好潮濕、通風不良的環境，常見的孳生地點包括：
壁癌或潮濕的牆角
浴室矽利康縫隙與天花板
長期潮濕的盆栽土壤
保存不當的咖啡豆、麥片、堅果與穀物
發霉的衣櫥、地下室或未定期清潔的冷氣濾網
潮濕天氣｜高濃度黴菌環境可致5大症狀
但並非所有人都會因黴菌而出現健康問題。然而，對於過敏體質者、哮喘患者，以及免疫功能較弱的族群，長期暴露於高濃度黴菌環境中，可能誘發或加重以下症狀：
過敏性鼻炎
哮喘發作頻率增加
慢性咳嗽
皮膚過敏
反覆性鼻竇炎
潮濕天氣｜5招改善環境
劉醫生提醒，若家中環境容易潮濕，建議從以下方向著手改善：
維持室內相對濕度在40%至60%之間，必要時使用抽濕機
定期清潔冷氣濾網與通風口
發現壁癌或霉斑時，應盡快處理，避免僅以油漆覆蓋
咖啡豆、麥片、堅果等乾貨應密封保存；若已受潮或發霉，應直接丟棄
部分人會使用精油(如茶樹、百里香)輔助居家清潔，惟此類方式無法取代除濕、清潔等基礎措施
健康問題的改善，有時不僅在於補充營養或調整藥物，更在於找出並移除環境中持續影響身體的因素。若過敏或哮喘症狀反覆發作，且治療效果有限，建議檢視居住環境是否存在黴菌孳生問題。當環境獲得改善，身體的修復機制才有機會真正啟動。