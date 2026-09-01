夏冬季泌尿道感染誘發因素各異 醫生：女性如廁「這樣清潔」高危

泌尿道感染一年四季都可能發生，不同季節的常見誘發因素卻不盡相同，其中女性因尿道較短，細菌較易由尿道進入泌尿系統，書田診所泌尿科醫生張雲筑指出，夏季氣溫較高，人體水分容易隨汗液流失，使尿量減少，除了降低尿液對泌尿道的沖刷，也較容易發生泌尿道結石，若結石造成尿路阻塞，可能進一步引發感染；冬季則常見飲水量減少，加上保暖衣物使會陰部長時間悶住，增加細菌孳生機會。不過，憋尿、性行為等因素不分季節，同樣可能增加泌尿道感染風險。

夏天流汗、結石要留意 冬天少喝水、衣物悶住也可能中招 近期天氣持續悶熱，補水與泌尿道健康也成為需留意的問題。張雲筑醫生表示，夏季常見的首要問題是身體流汗較多，即使有補充水分，部分水分仍會隨著汗液流失，使實際尿量減少，尿液對泌尿道的沖刷也隨之降低。此外，夏季也是泌尿道結石較常發作的季節，與高溫天氣、流汗增加及排尿量減少有關，部分患者體內可能原本就存在未察覺的結石，一旦結石移動並卡在輸尿管，進一步造成尿路阻塞，也可能誘發感染，因此臨床上遇到夏季泌尿道感染患者時，醫生通常也會進一步留意是否存在結石問題。

到了冬季，情況則與夏季有所不同，張雲筑醫生指出，在天冷時不像夏季容易感到口渴，部分民眾因此減少喝水，排尿量跟著減少，加上褲襪、長褲及其他保暖衣物穿著時間較長，可能使會陰部較容易處於悶熱潮濕的環境，增加局部細菌孳生機會。也因此，她建議無論夏季或冬季，預防泌尿道感染最基本的方法仍是補充足夠水分及避免憋尿，可依飲水量、尿意及個人狀況規律排尿，避免長時間憋尿。 尿尿後別「一路往前擦」 醫：前後應分開清潔 此外，女性如廁後的清潔方式同樣重要，張雲筑醫生指出，女性坐在馬桶上時，由前往後依序為尿道、陰道及肛門，排尿後可由前方將尿道口附近擦乾；若同時排便，前、後方應分開清潔，避免由後往前擦拭，將肛門周圍細菌帶至尿道附近。若正值生理期，或腹瀉造成會陰部沾染排泄物，也可使用清水或濕紙巾協助清潔，但她提醒，清潔後仍應將會陰部擦乾，避免長時間保持潮濕以免助長細菌孳生。

輕微不適能不能忍一忍就好？出現血尿、疼痛難忍應就醫 泌尿道感染常見症狀包括頻尿、急尿、排尿疼痛或灼熱感等，部分患者也可能出現下腹不適或血尿。至於症狀較輕微時是否可能自行緩解，張雲筑醫生表示，若只有輕微疼痛或刺激感，症狀仍在可忍受範圍，可先增加飲水量並短暫觀察；若症狀持續未改善或加劇，或出現血尿、難以忍受的劇烈疼痛、發燒、腰背痛等情況，則應就醫接受醫療評估。 部分人也會攝取含有前花青素的蔓越莓，不過蔓越莓並不能取代泌尿道感染的醫療評估及治療。張雲筑醫生也提醒，蔓越莓本身含有草酸，若短時間內大量食用蔓越莓果實或飲用果汁，可能增加草酸攝取量，對本身具有泌尿道結石風險者仍須留意，因此不宜為了預防泌尿道感染而大量攝取。

夏冬反覆感染未必是季節影響 憋尿、性行為也是常見因素 張雲筑醫生指出，如果患者夏、冬兩季都曾反覆出現泌尿道感染，除了季節因素外，也應回頭檢視是否有長時間憋尿等生活習慣，另一類常見情況則是性行為後發生感染，這類問題通常沒有明顯季節之分。她解釋，由於女性會陰部本來就存在細菌，不是完全無菌狀態，性行為過程中可能將會陰部附近細菌帶往尿道，因此性行為前若情況允許，伴侶雙方可先做好身體清潔，結束後女性也可盡快排尿，作為一般日常衛生習慣；不過若每次性行為後都容易出現泌尿道感染症狀，仍應進一步尋求醫療協助。