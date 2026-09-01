三叉神經痛易誤認牙痛 「神經燒灼」阻斷痛覺

若臉部出現如電擊、刀割般約數秒至數分鐘的強烈疼痛，應提高警覺。

66歲蘇先生為小兒麻痺患者，4年前因牙痛難耐，前往牙科拔牙並治療，疼痛卻未見改善。後續連右臉頰與右下巴皆出現痛感，牙醫懷疑為三叉神經痛，建議轉診，收置該病患的童綜合醫院神經內科陳淑儀醫生評估，確認罹患三叉神經痛，導致單側臉部猶如遭電擊與刀割般短暫劇痛。

臉頰劇痛如刀割電擊 神經組斷術緩解疼痛

起初以癲癇藥物抑制神經異常放電，近期痛感再次加劇。患者自述痛感高達6至7分，甚至一度痛到想拿刀戳臉。陳淑儀醫生調整藥量仍難以緩解，建議評估神經阻斷破壞手術，以期獲得較長效的疼痛控制。

三叉神經痛迷思 常被誤認牙痛

陳淑儀醫生表示，三叉神經痛可能因病毒或細菌感染誘發，也可能因外力或血管壓迫所導致。發作時無明顯徵兆，常表現為陣發性劇痛難耐。許多患者因疼痛發生在臉頰部位，常誤以為是單純牙痛而進行非必要治療。陳淑儀醫生指出，受傷後神經錯亂傳導會嚴重影響生活與睡眠，甚至合併抑憂鬱與焦慮症狀。