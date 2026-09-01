三叉神經痛易誤認牙痛 「神經燒灼」阻斷痛覺

66歲蘇先生為小兒麻痺患者，4年前因牙痛難耐，前往牙科拔牙並治療，疼痛卻未見改善。後續連右臉頰與右下巴皆出現痛感，牙醫懷疑為三叉神經痛，建議轉診，收置該病患的童綜合醫院神經內科陳淑儀醫生評估，確認罹患三叉神經痛，導致單側臉部猶如遭電擊與刀割般短暫劇痛。
臉頰劇痛如刀割電擊 神經組斷術緩解疼痛
起初以癲癇藥物抑制神經異常放電，近期痛感再次加劇。患者自述痛感高達6至7分，甚至一度痛到想拿刀戳臉。陳淑儀醫生調整藥量仍難以緩解，建議評估神經阻斷破壞手術，以期獲得較長效的疼痛控制。
三叉神經痛迷思 常被誤認牙痛
陳淑儀醫生表示，三叉神經痛可能因病毒或細菌感染誘發，也可能因外力或血管壓迫所導致。發作時無明顯徵兆，常表現為陣發性劇痛難耐。許多患者因疼痛發生在臉頰部位，常誤以為是單純牙痛而進行非必要治療。陳淑儀醫生指出，受傷後神經錯亂傳導會嚴重影響生活與睡眠，甚至合併抑憂鬱與焦慮症狀。
藥物控制欠佳時 影像定位神經燒灼評估
針對三叉神經痛的治療方式，陳淑儀醫生說明臨床主要分為下列兩種：
藥物治療：通常為第一線控制方式。
侵入性手術：若患者不耐藥效減退、副作用或治療成效差，需評估介入。
經評估後，該名患者接受影像融合定位神經燒灼處置。放射科李政君主任說明，術中會將術前電腦斷層與超聲波影像重疊，找出神經孔洞病灶處。接著引導針尖至神經痛點進行射頻熱凝燒灼，在部分情況下觀察到，能阻斷痛覺傳導發生。患者經處置後，右臉頰疼痛狀況觀察到差異，進食時右下牙齦僅微痛感，整體生活品質獲得改善。
出現短暫強烈劇痛警號 應就醫尋求協助
陳淑儀醫生呼籲，若臉部出現如電擊、刀割般約數秒至數分鐘的強烈疼痛，應提高警覺。建議盡快至神經內外科或影像導引治療疼痛門診就醫，由專業醫生提供適當的檢查與處置建議。日常生活中，建議患者避免過度咀嚼堅硬食物，注意臉部保暖並維持平穩情緒，有助於降低神經異常放電的相關風險。
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