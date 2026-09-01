中大首創3分鐘高解析掃描 把握類風濕關節炎黃金期

類風濕關節炎非年老而出現的關節疾病，實為慢性自身免疫系統疾病，在本港約有3萬名患者。中大醫學院發現，利用高解析度電腦斷層掃描技術HR-pQCT分析骨侵蝕變化，可有效提升準確率約10倍，患者如能及早診斷，可保持病情穩定，甚至逆轉。有關研究成果已於國際期刊《Annals of the Rheumatic Diseases》發表。 最常見風濕病 中大醫學院內科及藥物治療學系風濕科臨床副教授蘇晧指，類風濕關節炎是最常見的風濕病，目前仍未清楚確切成因，但醫學界相信與遺傳及環境因素有關。「由於患者的免疫系統過分活躍，會將關節當成外來物攻擊，患者會出現疼痛、腫脹、僵硬等，此病也會損害軟骨、骨骼、肌腱及韌帶。」

與大部分的免疫系統病一樣，女性患者較多，並以35至45歲最常見。此症多影響細小關節，尤其是手腕及手指2、3節關節，患處左右手對稱，並會有痛楚、發熱及腫脹等，在起床及久坐後更會關節僵硬，嚴重影響活動能力。 目前除了臨床檢查，主要靠X光、電腦掃描或磁力共振等傳統影像檢查，偵測骨侵蝕以評估病情嚴重程度及預測不可逆轉關節損傷，但其敏感度有限，或難以在病發初期及早作出準確診斷，耽誤黃金治療時間。

高解析度外周電腦斷層掃描 中大醫學院於是運用高解析度外周電腦斷層掃描(HR-pQCT)，為247名類風濕關節炎患者進行影像評估(149名正接受常規治療患者及98名正接受達標治療的新症患者)，並展開長達8年的跟進研究。中大醫學院內科及藥物治療學系博士後研究員鄭梓灝指，HR-pQCT比傳統X光更加敏感，可發現早期結構破損，而且對比起其他高解析度傳統影像檢查更快捷方便，掃描時間只需3分鐘。 團隊為患者進行基線水平的影像掃描診斷，評估第二掌骨頭周邊的骨質侵蝕情況，跟進研究發現，大型骨侵蝕的患者中，有53%骨侵蝕情況於跟進期內有改善，他們表示，呈好轉狀況的患者多為發病時間較短及接受達標治療，反映早轉介、早治療及嚴格控制病情的重要性。

早診早治如常生活 現年74歲的劉女士約10年前發病，當時每朝手指都會僵硬、脹痛，由於嚴重影響日常生活，因此在數月後求醫，並獲轉介至專科治療。她在診斷前曾接受磁力共振及HR-pQCT，相對照磁力共振時要半小時不動，HR-pQCT只需時3分鐘，輕鬆許多。劉女士屬早期確診個案，在接受達標治療後病情已完全受控，可如常生活。 有症狀及早求醫 中大醫學院內科及藥物治療學系講座教授及風濕科主管譚麗珊稱，雖然研究初步證實HR-pQCT的效用，惟尚待更多數據及資源才可進一步推廣此方法。譚續指，及早於黃金期內接受達標治療，有效保護關節及減少長遠不能逆轉的損害，提醒市民一旦出現持續關節腫脹、晨僵或手部疼痛症狀，應及早求醫接受評估。