魚油功效｜魚油是最有用的supplement？營養師教路買之前睇清楚型態

近年愈來愈多人研究不同的營養補充品，其中魚油被認為是最有用的supplement，不過有營養師提醒，其實魚油也有很多不同種類，建議在購買之前應該先了解清楚！

魚油功效｜魚油四大核心功效

1. 保護心血管健康

魚油中的Omega-3脂肪酸可稍為降低心臟衰竭的風險，及預防心臟病發作後的死亡風險，但不能完全預防心臟病。另外，魚油可降低體內的三酸甘油酯水平，並可抑制血小板凝集，從而降低形成血栓的風險。

2. 活化大腦及記憶

Omega-3脂肪酸尤其是EPA及DHA，有助有助於改善腦細胞溝通並提升專注力，EPA有助神經訊息傳遞、提高協調力並穩定情緒；DHA則是大腦神經傳導細胞與細胞膜的重要成份，能支援大腦及認知功能。