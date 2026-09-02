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健康
出版：2026-Sep-02 13:30
更新：2026-Sep-02 13:30

魚油功效｜魚油是最有用的supplement？營養師教路買之前睇清楚型態

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魚油功效｜魚油是最有用的supplement？營養師教路買之前睇清楚型態

魚油功效｜魚油是最有用的supplement？營養師教路買之前睇清楚型態

近年愈來愈多人研究不同的營養補充品，其中魚油被認為是最有用的supplement，不過有營養師提醒，其實魚油也有很多不同種類，建議在購買之前應該先了解清楚！

魚油功效｜3種型態影響吸收

營養師Tunice CheungFacebook專頁上分享，指魚油非常普遍，但不同牌子魚油的成分未必相同，製作方式也有所不同，可能會影響品質及效果，因此在選擇不同的魚油前，一定要先了解魚油的種類、結構及功效！

魚油一般可分為3種型態，包括TG型、EE型及rTG型。

TG(天然三酸甘油脂型)：屬於天然魚油結構，其吸收率高，濃度約30%

EE(乙酯型)：經化學濃縮，吸收率低，濃度約為5070%

rTG(再酯化型)：濃縮後還原結構，吸收率最高，濃度最高可達80%或以上。

Omega-3脂肪酸食物｜海鮮、西蘭花、合桃、亞麻籽等（am730製圖） Omega-3脂肪酸食物｜海鮮、西蘭花、合桃、亞麻籽等（am730製圖） Omega-3脂肪酸食物｜海鮮、西蘭花、合桃、亞麻籽等（am730製圖） Omega-3脂肪酸食物｜海鮮、西蘭花、合桃、亞麻籽等（am730製圖） Omega-3脂肪酸食物｜海鮮、西蘭花、合桃、亞麻籽等（am730製圖） Omega-3脂肪酸食物｜海鮮、西蘭花、合桃、亞麻籽等（am730製圖） Omega-3脂肪酸食物｜海鮮、西蘭花、合桃、亞麻籽等（am730製圖） Omega-3脂肪酸食物｜海鮮、西蘭花、合桃、亞麻籽等（am730製圖） Omega-3脂肪酸食物｜海鮮、西蘭花、合桃、亞麻籽等（am730製圖） Omega-3脂肪酸食物｜海鮮、西蘭花、合桃、亞麻籽等（am730製圖） Omega-3脂肪酸食物｜海鮮、西蘭花、合桃、亞麻籽等（am730製圖）

魚油功效｜魚油四大核心功效

1.      保護心血管健康

魚油中的Omega-3脂肪酸可稍為降低心臟衰竭的風險，及預防心臟病發作後的死亡風險，但不能完全預防心臟病。另外，魚油可降低體內的三酸甘油酯水平，並可抑制血小板凝集，從而降低形成血栓的風險。

2.      活化大腦及記憶

Omega-3脂肪酸尤其是EPADHA，有助有助於改善腦細胞溝通並提升專注力，EPA有助神經訊息傳遞、提高協調力並穩定情緒；DHA則是大腦神經傳導細胞與細胞膜的重要成份，能支援大腦及認知功能。

3.      維持眼睛健康

Omega-3脂肪酸能保護視網膜感光細胞並對抗發炎，有助於改善乾眼症與保護視力。

4.      抗炎

Omega-3脂肪酸能透過降低促發炎物質並促進抗發炎因子生成，從細胞層面調節並減緩身體的慢性發炎反應。

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