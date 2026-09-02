魚油功效｜魚油是最有用的supplement？營養師教路買之前睇清楚型態

近年愈來愈多人研究不同的營養補充品，其中魚油被認為是最有用的supplement，不過有營養師提醒，其實魚油也有很多不同種類，建議在購買之前應該先了解清楚！
魚油功效｜3種型態影響吸收
營養師Tunice Cheung在Facebook專頁上分享，指魚油非常普遍，但不同牌子魚油的成分未必相同，製作方式也有所不同，可能會影響品質及效果，因此在選擇不同的魚油前，一定要先了解魚油的種類、結構及功效！
魚油一般可分為3種型態，包括TG型、EE型及rTG型。
TG型(天然三酸甘油脂型)：屬於天然魚油結構，其吸收率高，濃度約30%。
EE型(乙酯型)：經化學濃縮，吸收率低，濃度約為50至70%。
rTG型(再酯化型)：濃縮後還原結構，吸收率最高，濃度最高可達80%或以上。
魚油功效｜魚油四大核心功效
1. 保護心血管健康
魚油中的Omega-3脂肪酸可稍為降低心臟衰竭的風險，及預防心臟病發作後的死亡風險，但不能完全預防心臟病。另外，魚油可降低體內的三酸甘油酯水平，並可抑制血小板凝集，從而降低形成血栓的風險。
2. 活化大腦及記憶
Omega-3脂肪酸尤其是EPA及DHA，有助有助於改善腦細胞溝通並提升專注力，EPA有助神經訊息傳遞、提高協調力並穩定情緒；DHA則是大腦神經傳導細胞與細胞膜的重要成份，能支援大腦及認知功能。
3. 維持眼睛健康
Omega-3脂肪酸能保護視網膜感光細胞並對抗發炎，有助於改善乾眼症與保護視力。
4. 抗炎
Omega-3脂肪酸能透過降低促發炎物質並促進抗發炎因子生成，從細胞層面調節並減緩身體的慢性發炎反應。