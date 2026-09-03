那打素外展服務：居家安老 從家居生活做起

隨着香港人口老化，居家安老成為不少家庭的心願，但原本熟悉的家居有機會隱藏「危險陷阱」。自2000年起，雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會開展的那打素外展復康事工（NORM）透過跨專業外展團隊，包括物理治療師、職業治療師、護士及復康助理等，主動走入社區與家庭，為行動不便或有復康需要的長者度身打造安全的家居環境與專業復康方案。
不少人以為家居改造必定要啟動大工程，但NORM團隊在臨床經驗中發現，改善環境其實可以很簡單。以最常見的「加裝扶手」為例，治療師會精準考量長者身高、病情（例如中風患者切忌將扶手裝於患側），以及牆身是否受力、內部有無喉管等細節。若空間受限，團隊亦會發揮創意靈活善用現有工具，例如在無法裝扶手的馬桶旁，改用助行架借力起身，或將具防滑功能的浴椅置於廚房方便長者歇息，透過小改動配合生活習慣，大幅提升家居安全。
至於拆除門檻、更換鐵閘、改動洗手盤位置方便浴椅進出等較複雜的工程，團隊的治療師亦會按個案家居環境與長者需要，提供適切協助及全方位貼心照顧，如為公屋租戶代向房屋署申請，或協助私樓業主／租戶尋求合適的社區資源。
團隊一直堅持「全人關顧」的理念，突破家居空間的限制，將專業醫療外展復康服務直接送到長者家中。透過專業的改裝建議與設身處地的到戶照顧，讓長者無需遠離熟悉的環境，能在安全、舒適的家中重拾生活自主，安心復康。
如欲參與家居復康服務，市民可向那打素外展復康事工查詢（電話：2689 2419）。