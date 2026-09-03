那打素外展服務：居家安老 從家居生活做起

隨着香港人口老化，居家安老成為不少家庭的心願，但原本熟悉的家居有機會隱藏「危險陷阱」。自2000年起，雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會開展的那打素外展復康事工（NORM）透過跨專業外展團隊，包括物理治療師、職業治療師、護士及復康助理等，主動走入社區與家庭，為行動不便或有復康需要的長者度身打造安全的家居環境與專業復康方案。

不少人以為家居改造必定要啟動大工程，但NORM團隊在臨床經驗中發現，改善環境其實可以很簡單。以最常見的「加裝扶手」為例，治療師會精準考量長者身高、病情（例如中風患者切忌將扶手裝於患側），以及牆身是否受力、內部有無喉管等細節。若空間受限，團隊亦會發揮創意靈活善用現有工具，例如在無法裝扶手的馬桶旁，改用助行架借力起身，或將具防滑功能的浴椅置於廚房方便長者歇息，透過小改動配合生活習慣，大幅提升家居安全。