減肥方法｜身高體重一樣但看起來更胖？營養師教你3個步驟計算出最合適體重 助你練成最完美體態

「為甚麼身高體重一樣，看起來卻比別人胖？」其實是因為減肥不指減脂，也要增肌才會獲得健康體態！
營養師杯蓋曾在網誌上指，間中都會有人問為何我這麼胖，我該怎麼減重？誰為何看起來比較瘦？他解釋可用以下4個方法了解完美體態。
減肥方法｜了解體態方法一：身高體重指數(BMI)
BMI是其中一個可以快速判斷體態的方法，但只適用於18歲或以上的成人，青少年及兒童應用「兒童體重指數」來計算。
BMI公式
BMI=體重(公斤)/(身高(米) X (身高(米) )
過輕
正常
過重
肥胖
<18.5
18.5-22.9
23-24.9
>25
減肥方法｜了解體態方法二：計算理想體重(IBW)
稍為了解自身體態後，可以公式計算自己所屬身高的理想體重。不過由於此方法未有區分男女，因此女生可能認為此體重太重了，並不滿意。
公式
22 X 身高(米) X 身高(米)
減肥方法｜了解體態方法三：骨架大小
身高體重一樣但看起來比較胖？可能與骨架有關！因為人人的骨架不同，可在計算出理想體重後，按骨架大小上修或下修10%，就可找出最合適的體重。
公式
骨架大小 = 身高(厘米)/手腕圍(厘米)
骨架細
中骨架
骨架大
男性
>10.4
10.4-9.6
<9.6
女性
>10.9
10.9-9.9
<9.9
下修IBW最多10%
IBW為基準
上修IBW最多10%