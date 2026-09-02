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出版：2026-Sep-02 15:30
更新：2026-Sep-02 15:30

減肥方法｜身高體重一樣但看起來更胖？營養師教你3個步驟計算出最合適體重 助你練成最完美體態

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減肥方法｜身高體重一樣但看起來更胖？營養師教你3個步驟計算出最合適體重 助你練成最完美體態

減肥方法｜身高體重一樣但看起來更胖？營養師教你3個步驟計算出最合適體重 助你練成最完美體態

「為甚麼身高體重一樣，看起來卻比別人胖？」其實是因為減肥不指減脂，也要增肌才會獲得健康體態！

營養師杯蓋曾在網誌上指，間中都會有人問為何我這麼胖，我該怎麼減重？誰為何看起來比較瘦？他解釋可用以下4個方法了解完美體態。

減肥方法｜了解體態方法一：身高體重指數(BMI)

BMI是其中一個可以快速判斷體態的方法，但只適用於18歲或以上的成人，青少年及兒童應用「兒童體重指數」來計算。

BMI公式

BMI=體重(公斤)/(身高() X (身高() )

過輕

正常

過重

肥胖

<18.5

18.5-22.9

23-24.9

>25

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減肥方法｜了解體態方法二：計算理想體重(IBW)

稍為了解自身體態後，可以公式計算自己所屬身高的理想體重。不過由於此方法未有區分男女，因此女生可能認為此體重太重了，並不滿意。

公式

22 X 身高() X 身高()

減肥方法｜了解體態方法三：骨架大小

身高體重一樣但看起來比較胖？可能與骨架有關！因為人人的骨架不同，可在計算出理想體重後，按骨架大小上修或下修10%，就可找出最合適的體重。

公式

骨架大小 = 身高(厘米)/手腕圍(厘米)

骨架細

中骨架

骨架大

男性

>10.4

10.4-9.6

<9.6

女性

>10.9

10.9-9.9

<9.9

下修IBW最多10%

IBW為基準

上修IBW最多10%

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