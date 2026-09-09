逾半40+職場女性面臨更年期困擾！尷尬情境添煩惱 一文睇清更年期症狀+改善方法

AXA安盛早前一項女性健康調查顯示，有37%在職女性目前正經歷或曾經歷更年期前期症狀，其中65%表示曾出現情緒波動、疲倦或焦慮，面對工作與生理變化雙重壓力下，難免會令生活大受影響。

在職女性慘被標籤 不少在職女性也感嘆，更年期症狀對工作產生影響，例如A小姐曾因開會時出現突如其來潮熱發汗，被同事誤會為緊張；C小姐則因更年期下降，新人來了數月仍記不住他的名字；E小姐更因更年期而導致情緒波動，被下屬標籤為「更年期老女人」等。 其實人人也要面對更年期，我們不應標籤其為「老」，而是像青春期一樣每個女士都會必經的自然過程。根據家計會資料，婦女到了45至55歲之間，由於卵巢開始缺乏足夠卵胞來接受腦下垂體分泌的刺激，導致周期性的雌激素及孕激素愈來愈少，影響子宮內膜周期性的增厚、剝落及出血，月期不規律約一段時間後，就會絕經(超過一年沒有月經)。

更年期常見症狀 潮紅：上身、臉部，有時甚至整個身體突然漲紅發熱，全身出汗、心跳加速等，約維持一至兩分鐘。 陰道乾澀：雌激素分泌減少，使陰道黏膜層變薄，且失去彈性和潤滑，陰道容易痕癢和發炎；某些婦女的尿道亦受影響。 骨質疏鬆：由於停經後雌激素水平急劇下降，導致骨骼中鈣質快速流失，骨質組織呈疏鬆現象。 心臟及血管的變化：雌激素逐漸減少後，膽固醇較易滯留於血管內，增加引起動脈粥樣硬化及冠心病的風險。 情緒不穩定：婦女在更年期間會面對生理及心理的轉變及困擾情緒變得鬱結低沉，容易暴燥、善忘及精神難以集中等。

積極面對更年期！ 根據家計會資料，婦女在面對更年期時應積極面對，並透過日常生活習慣、心理建構及飲食上調理，以減低更年期對身心靈的影響。 方法一：建立良好生活習慣 運動：每星期最少做3次運動，包括步行、跑步等，並建議在戶外運動，多吸收陽光可促進體內維他命D的合成，增加鈣的吸收。 避免吸煙及喝酒：香煙中的尼古丁會抑制卵巢產生雌激素，影響新骨細胞的形成；酒精則會影響肝臟調節血內激素濃度的功能。 改變衣物質地：宜選擇寬鬆及棉質的薄衣，減少潮熱的影響，另外避免辛辣食物、酒精、濃茶及咖啡，避免加劇症狀。

方法二：心理建構 更年期的各種轉變的確會令婦女感到不安及煩躁，可考慮參與教育講座以了解更多，也可多與家人、朋友及同事等多作溝通，以減輕心理壓力，並更積極地面對更年期。

方法三：飲食及調理 健康飲食：不只更年期女性應注重健康飲食，女性應由年青起就開始多食含高鈣質的食物，如奶類和豆類的製品，包括乳酪、芝士、豆腐等。 注重「中西草本」調理：更年期女性可多食以下食物，可由根本調陰陽、減緩潮熱失眠： 黑升麻

白芍

百合

熟地黃

牡丹皮

山茱萸

茯苓