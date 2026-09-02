血糖忽高忽低？醫解釋「胰島素阻抗」風險與日常血糖監測關鍵

檢視血糖不僅看當下快照，更要觀察長期錄影，及早揪出隱形殺手胰島素阻抗，協助大眾遠離糖尿病與相關病變風險。

夏天氣溫變化大常是血糖波動明顯的季節。許多人拿到體檢報告時，往往只關注空腹血糖是否超標，忽略數值背後的生理意義，誤以為正常就安全。樂生醫院新陳代謝科林鴻安醫生指出，檢視血糖不僅看當下快照，更要觀察長期錄影，及早揪出隱形殺手胰島素阻抗，協助民眾遠離糖尿病與相關病變風險。

胰島素是由胰臟分泌的荷爾蒙，負責協助血糖進入細胞轉化為能量。樂生醫院新陳代謝科吳秉豪醫生以鑰匙與門鎖比喻，當細胞對胰島素反應變差，如同門鎖生銹般形成胰島素阻抗。此時胰臟需分泌更多胰島素維持數值穩定，長期下來恐出現高胰島素血症，增加代謝異常風險。

血糖數值分為空腹與飯後血糖，如同即時測速照相，能反映抽血當下狀態。林鴻安醫生說明，單次測量易受壓力、熬夜影響，未必完整呈現平時狀況。糖化血色素則像行車紀錄器，反映過去約2至3個月平均狀態，正常值應低於5.7%，是評估診斷重要指標。

糖化血色素忽高忽低 有可能隱藏風險

吳秉豪醫生表示，臨床上可透過胰島素阻抗指數作為參考指標，及早發現潛在問題，最終仍須由醫生綜合病史與檢查結果判斷。糖化血色素維持理想範圍不代表能高枕無憂，若數值忽高忽低，即使處於正常範圍也可能帶來風險，應綜合參考各項指標。

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為協助病友掌握數值與監測情況，吳佳玲護理師提醒，自我檢測如同平時小考，是調整生活習慣及與醫療團隊討論的依據。吳秉豪醫生強調，維持規律運動與良好習慣是改善胰島素阻抗關鍵。