見重要資訊先cap圖恐跌入「拍照損害效應」 研究：多1舉動幫助記憶

現代人在手機上看到重要資訊時，常習慣先截圖，想著「存下來之後再看」，最後卻讓圖片被遺忘在相簿中。研究發現，這種「截圖後就不再查看」的行為，未必有助於留下更深印象，在觀看藝術圖像的實驗中，相較於單純觀看內容，受試者對曾經截圖的圖像記憶表現較差，出現所謂「拍照損害效應(photo-taking impairment effect)」，甚至連自己是否截過圖都易記錯。

手機照片存上千張卻沒再看？研究揭「拍照損害效應」 智能手機普及後，拍照及截圖已成為許多人保存資訊的日常方式，過去研究顯示，人們平均每天約拍攝20張照片，裝置中則保存約2,000張照片。不過圖片能否幫助人們回想資訊，關鍵之一在於事後是否重新觀看，其中記憶功能較差者若事後重新觀看記錄日常生活的圖片，可藉由影像提供的線索幫助回想當時發生的事情及相關細節；反之，若只是將照片儲存在裝置中，卻沒有主動重新檢視，則未必能發揮輔助回憶的作用。

截圖後反而記得更差 連「有沒有截過」都易搞錯 《紐約郵報》(New York Post)報道，另一項研究由美國賓漢姆頓大學(Binghamton University)主導，研究作者索菲亞．法布里齊奧(Sophia Fabrizio)等人為了解截圖對記憶的影響，讓學生透過裝置觀看攝影作品、繪畫及素描等藝術圖像，並依指示將其中部分圖片截圖保存，隨後研究人員提供3張相似圖片，要求他們從中辨認出先前看過的作品。 研究人員刻意選擇與原始作品相近的圖片，因此受試者不能只靠對原始圖像的模糊印象作答，而須記得更多細節。結果顯示，相較於單純觀看的作品，受試者對曾截圖的作品記憶表現較差，顯示「先截圖保存起來」不一定能加深印象；另一項有趣現象則是，受試者不僅較難記住曾經截圖的作品，就連自己「到底有沒有截過這張圖」也易記錯，相較之下，他們反而更能記得哪些作品沒有被截圖過。

為何「拍下來」反而易忘？研究提出 3 種可能機制 至於截圖為何可能干擾記憶，研究團隊提出3種可能的解釋機制，其中第一是「注意力分散(divided attention)」，當人們把注意力轉移到截圖的動作時，原本用於理解內容及形成記憶的注意力也可能因此被分散。 第二則是「認知卸載(cognitive offloading)」，當人們知道資訊已經被手機以圖檔形式保存，可能降低主動記憶內容的意願。不過研究發現，即使受試者事先知道截圖會立即遭到刪除，無法依賴手機保存資訊，對曾截圖內容的記憶表現仍較差。第三是「注意力脫離(attentional disengagement)」，研究人員推測，截圖這項動作可能讓人暫時脫離正在觀看的內容，在心理上與當下的經驗產生距離，也可能解釋為何受試者連自己截過哪些圖像都不容易記住。

重要資訊別只靠截圖 專家建議可動手寫下重點 研究團隊因此建議，若真的希望記住一項資訊，與其單純截圖後存入手機相簿，不妨嘗試親自寫下重點，雖然筆記同樣是把資訊記錄在其他載體上，但書寫過程需要重新整理及處理資訊，相較於單純按下截圖鍵，也增加再次接觸內容的機會。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】