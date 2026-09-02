減肥｜落雨容易間接增磅？熱量攝取受環境溫度影響 營養師教5招控制體重

減肥｜落雨天特別容易間接增磅？熱量攝取受環境溫度影響 營養師教5招避免體重失控

天氣都會間接影響體重？有醫生指出，天氣變化可能影響飲食傾向與活動模式，但只要透過預先規劃與行為調整，仍可在不利條件下維持既定的健康目標，她教5招在這種天氣下控制體重。

減肥｜落雨容易變肥？熱量攝取受環境溫度影響 營養師徐慈家在其facebook專頁上分享指，近期連續降雨，讓人感到活動意願降低，同時對熱湯、油炸食品或甜點的渴望明顯增加，此現象並非單純的意志力問題，而是涉及多重生理與環境因素的交互作用。2023年發表於《Frontiers in Nutrition》的一篇回顧性研究指出，人體的熱量攝取會受到季節變化、環境溫度、日照時數、情緒狀態、體能活動量及食慾相關荷爾蒙的調節影響。即是天氣條件的改變確實可能影響個體的飲食選擇與能量消耗模式。

此外，2023年《International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity》的研究亦發現，在極端天氣條件下，成年人的體能活動量普遍下降，靜態行為(如久坐)的時間則顯著增加。這個現象可能進一步影響體重控制的成效。

減肥｜5招控制體重 徐慈家指出，面對天氣變化對飲食與活動習慣的影響，建議具體的行為調整方向如下： 選擇湯品時：建議於湯品中添加蛋白質與蔬菜，以提升營養密度，而非僅攝取液體熱量。 攝取油炸食品時：可先食用一份蔬菜或搭配無糖茶飲，以增加飽足感並降低油脂吸收。 甜食攝取前：建議先完成正餐，再評估是否需要額外攝取甜食，以避免因情緒性進食而過量。 室內活動替代方案：若無法進行戶外活動，飯後在家進行短時間步行(如10分鐘)亦有助於促進代謝。 外食選擇：訂購外賣時，優先選擇含有蔬菜、蛋白質與全穀類的均衡餐點組合。