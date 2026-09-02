猝死｜瞓醒口乾小便黃恐猝死 醫生揭起床3警號隨時引發中風 2招飲水不怕夜尿

睡醒血液太濃的猝死風險很高。有醫生指出，在這種天氣下，若睡醒後發現口乾舌燥或小便超黃就要小心是血液過濃所致，睡醒後半小時常常出現心肌梗塞和腦中風等的情況。醫生提醒，要小心3大症狀，增加心血管安全風險。

猝死｜起床3症狀猝死風險極高

腎臟科專科醫生洪永祥在其facebook專頁上分享指，近期氣溫持續偏高，晨間心血管事件(如心肌梗塞、腦中風)的發生率顯著上升，尤其集中於起床後半小時內。這並非偶然現象，而是夜間水分流失導致血液濃稠、血管阻塞風險增加所致。洪醫生指出，清晨血液濃縮的3項自我評估指標：

1. 晨間首次尿液顏色分析

尿液顏色為腎臟濃縮功能的最直觀反映。若晨起首次排尿呈現琥珀色、深黃色或茶色，且氣味較重，代表腎臟已啟動尿液濃縮機制以保留水分，此時血管內血液亦處於相對濃縮狀態，黏稠度可能已顯著升高。