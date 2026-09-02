猝死｜瞓醒口乾小便黃恐猝死 醫生揭起床3警號隨時引發中風 2招飲水不怕夜尿

睡醒血液太濃的猝死風險很高。有醫生指出，在這種天氣下，若睡醒後發現口乾舌燥或小便超黃就要小心是血液過濃所致，睡醒後半小時常常出現心肌梗塞和腦中風等的情況。醫生提醒，要小心3大症狀，增加心血管安全風險。
猝死｜起床3症狀猝死風險極高
腎臟科專科醫生洪永祥在其facebook專頁上分享指，近期氣溫持續偏高，晨間心血管事件(如心肌梗塞、腦中風)的發生率顯著上升，尤其集中於起床後半小時內。這並非偶然現象，而是夜間水分流失導致血液濃稠、血管阻塞風險增加所致。洪醫生指出，清晨血液濃縮的3項自我評估指標：
1. 晨間首次尿液顏色分析
尿液顏色為腎臟濃縮功能的最直觀反映。若晨起首次排尿呈現琥珀色、深黃色或茶色，且氣味較重，代表腎臟已啟動尿液濃縮機制以保留水分，此時血管內血液亦處於相對濃縮狀態，黏稠度可能已顯著升高。
2. 口舌乾燥度與神經感覺症狀
晨醒時若自覺口乾舌燥、喉嚨黏膜黏滯感，或合併頭暈、思緒遲鈍等現象，可能反映夜間水分流失過多，導致血液流速減緩、腦部供氧不足。這類情況於習慣性打鼾者更為常見，因口呼吸加速水分蒸發。
3. 夜間體重差量測
建議於睡前排尿後測量體重，隔日早起(尚未進食飲水、排尿前)再次測量。若體重減輕達 0.5 至 0.8 公斤 以上，即為夜間經由呼吸及皮膚蒸散所流失的水分。
猝死｜2杯水避免血液濃縮
洪醫生表示，為降低清晨血管意外風險，建議依以下時序進行水分補充，無需因擔憂夜尿而完全禁水：
第一杯：睡前半小時(約150至200毫升)
攝取約半杯溫水，可於夜間提供基礎水分儲備，降低血液黏稠度，同時不致因水分過量而顯著增加夜間排尿頻率。
第二杯：晨醒後立即飲用
建議醒後先於床邊進行輕微肢體活動(約1分鐘)，以緩和姿勢性血壓變化，隨後緩慢飲用床頭預置之溫開水。此舉有助於快速稀釋血液、啟動腎臟代謝功能，協助排出夜間累積之代謝廢物。
睡前適量補水為預防清晨血栓事件最簡易且成本最低之做法。尤其適用於具有三高病史、經常熬夜或睡眠中明顯打鼾之族群。