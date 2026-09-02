濕性黃斑病變 揀藥考慮要點

「黃斑病變」是眼睛黃斑區的其中一個疾病，而黃斑區是在眼底視網膜的中央位置，也是感光細胞最密集、視神經最活躍的地方，一旦出現病變對視力可帶來佷大影響，甚至致盲。而隨年齡增長，有機會出現老年黃斑病變，早期稱為「乾性」，並且可能演變成較嚴重的「濕性」。 眼科專科醫生陳以恩解釋表示，黃斑病變有不同的階段，分為乾性和濕性，「約九成患者屬於乾性，由於代謝物囤積在視網膜底部，造成細胞的損傷，久而久之對視力造成影響。當這些囤積物愈來愈多，就有機會因為細胞的退化，刺激脈絡膜的血管增生，而這些新血管比較脆弱，容易出現滲漏、滲血、水腫，導致更多的感光細胞受損，最終變成濕性黃斑病變，視力有時可以急劇下降。」

3種治療選擇 乾性黃斑病變過往可藉服用有抗氧功能的維他命丸以防止病情惡化，患者亦可定期使用阿姆斯勒方格表(俗稱「格仔紙」)檢查，留意中央視力有否突然轉差。最新則可以透過眼內注射藥物減慢病情惡化。 至於濕性黃斑病變的治療方法，可歸納為以下3種： 1. 激光治療——主要用於治療黃斑區外緣的異常血管，可令血管停止滲漏，但屬於一種破壞性的治療，不太適用於黃斑區的中央部分。 2. 光動力療法——原理是注射光敏劑進血管，然後透過較溫和的激光破壞異常的血管，副作用相對較低，但只適合個別類型的濕性黃斑病變，如對息肉性的黃斑病變較有效。

3. 眼內注射——「一般來說，治療初期3、4個月，需要每月注射一針，直到病情逐漸穩定，便可因應病情進展與臨床判斷，減少打針的密度至數個月注射一次。」陳以恩說，「早年的眼內注射主要是『抗血管內皮生長因子』藥物，近年則有較新型的『雙抗』藥物，除抑制血管內皮生長因子，同時抑制另一可能導致濕性黃斑病變的途徑『血管生成素-2』。透過同時抑制兩個途徑，可以更好保護視網膜血管，減少滲漏和炎症。」

4個月穩定視力 一名逾50歲中年男性，持續數星期左眼看東西覺得矇，臨床檢查可見黃斑點有出水和滲漏，進一步檢查確診濕性黃斑病變，視力大約只餘下正常的六成半。他已退休，這病對退休生活有很大影響，跟醫生詳細商議後決定注射雙抗藥物，每月注射一針。到第4個月病情開始穩定，黃斑區的水和血都已收乾，視力回復至正常九成半左右，屬於很理想的進展，於是醫生替他減少注射的密度，希望長遠維持4個月左右注射一次也可令視力穩定。

慎重考慮治療方案 「一般來說，眼科醫生替濕性黃斑病變病人考慮治療方案時，主要考慮滲漏的位置、嚴重程度，及對其他藥物的反應等幾個因素。若選擇眼內注射，藥物的選擇則首先考慮安全性，病人可詳細諮詢醫生；此外考慮藥物的有效性，包括是否能有效控制病情，以及療效的持久性。若療效較持久，病人總共需要打針的次數和密度可減少，長遠可減輕病人的經濟負擔。建議病人慎重考慮長遠治療方案，再決定選擇哪種針劑。」陳以恩表示。