手麻痺｜手麻持續數周未改善？盲目按摩推拿恐延醫 醫生揭5大隱藏成因 4症需求醫

手麻痺不能盲目推拿按摩？有醫生指出，如果出現手麻痺情況多時，很多人會以為是與頸椎病問題有關，但其實頸椎病變僅為其中一項可能，而非唯一解釋。若患者持續數周未改善，盲目推拿按摩不但無助康復，更有可能會延誤求醫，並錯失控制全身性疾病的機會。
手麻痺｜手麻持續數周未改善？5大隱藏成因
營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享指，一名50多歲的女患者主訴右手麻木已持續近半年，她曾接受按摩、推拿與貼布治療，均以「頸椎問題」為方向，但症狀未見改善。經檢查後，醫生請其將手腕向掌側彎曲約30秒後，熟悉的麻木感隨即再現，此為腕隧道症候群的典型誘發測試。
劉醫生指出，此案例反映臨床現象，其實手部麻木的病因多元，頸椎病變僅為其中一項可能，而非唯一解釋。手麻的成因涵蓋周邊神經壓迫、代謝異常、營養缺乏及系統性疾病等多層面，常見原因包括：
腕隧道症候群(正中神經壓迫)：典型症狀為拇指、食指及中指麻木，夜間症狀尤為明顯，部分患者會因麻木感而驚醒，需甩動手腕方能緩解。
尺神經壓迫：影響無名指與尾指。
頸椎神經根壓迫：除手麻外，常合併肩頸僵硬、手臂放射性疼痛，轉頭時症狀可能加重。
代謝性與內分泌疾病：如糖尿病引起之周邊神經病變、甲狀腺功能低下等。
營養缺乏：維他命B12缺乏為常見可逆性病因之一。
其他：長時間姿勢不良、壓力、重複性動作等亦可能誘發。
手麻痺｜盲目按摩推拿恐延醫
治療應依病因導向，而非單一處置。按摩或推拿對肌肉緊繃可能有暫時緩解效果，但若為神經壓迫、代謝異常或營養缺乏，需針對根本原因處理。日常保養建議包括：
每30至40分鐘暫停手部工作，進行伸展
維持良好坐姿，避免長時間低頭
控制血糖，均衡飲食，確保蛋白質與維他命B群攝取充足
手麻痺｜4症需求醫
劉醫生表示，若手麻持續數周未改善、逐漸加重，或合併肢體無力、精細動作障礙(如拿筆、扣鈕扣困難)，應盡快就醫評估，不宜再以「疲勞」或「頸椎不好」概括。
劉醫生強調，身體的感覺異常不會毫無原因。手麻的診斷需建立在詳細病史、理學檢查與必要時之神經傳導檢查基礎上，而非僅憑經驗推測。及早釐清病因，方能對症處置，避免延誤治療。