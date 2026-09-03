手麻痺｜手麻持續數周未改善？盲目按摩推拿恐延醫 醫生揭5大隱藏成因 4症需求醫

手麻痺不能盲目推拿按摩？有醫生指出，如果出現手麻痺情況多時，很多人會以為是與頸椎病問題有關，但其實頸椎病變僅為其中一項可能，而非唯一解釋。若患者持續數周未改善，盲目推拿按摩不但無助康復，更有可能會延誤求醫，並錯失控制全身性疾病的機會。

手麻痺｜手麻持續數周未改善？5大隱藏成因

營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享指，一名50多歲的女患者主訴右手麻木已持續近半年，她曾接受按摩、推拿與貼布治療，均以「頸椎問題」為方向，但症狀未見改善。經檢查後，醫生請其將手腕向掌側彎曲約30秒後，熟悉的麻木感隨即再現，此為腕隧道症候群的典型誘發測試。

劉醫生指出，此案例反映臨床現象，其實手部麻木的病因多元，頸椎病變僅為其中一項可能，而非唯一解釋。手麻的成因涵蓋周邊神經壓迫、代謝異常、營養缺乏及系統性疾病等多層面，常見原因包括：