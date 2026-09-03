備孕必看！食海鮮都會「殺精」？營養師揭6大傷精飲食習慣恐影響生育

準備懷孕要小心飲食習慣「殺精」！有營養師指出，如果備孕是夫妻雙方有意識地調整生活與營養，讓身體與心理達到最佳狀態以迎接新生命的過程。而男方在備孕期間，飲食應著重於提升精子數量、活動力與品質，並避免有害物質傷害生殖系統。營養師指出，原來吃海鮮也會傷精，並揭6大傷精飲食習慣恐影響生育。
備孕必看！6大傷精飲食習慣恐影響生育
營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，在備孕過程中，男性伴侶的飲食習慣與營養狀態亦對生育能力具顯著影響。精子品質(包括數量、活動力及形態)可能受日常飲食內容調節，而長期攝取高加工食品、高脂速食、過量酒精或蔬果攝取不足，均可能增加體內氧化壓力，進而影響精子生成與功能。應避免或減量攝取之飲食習慣包括：
1. 攝取受污染之海鮮
部分大型魚類或來自污染海域之海鮮，可能含有重金屬或環境荷爾蒙等污染物。長期且大量攝取此類食材，可能對男性生殖系統造成潛在負面影響。
2. 進食速食與加工食品
速食、加工肉品(如香腸、火腿)、精緻澱粉及高油高鹽飲食，易誘發身體慢性發炎與氧化壓力上升，對精子品質不利。
3. 過量酒精攝取
酒精可能干擾荷爾蒙平衡及生殖細胞健康，增加身體代謝負擔。備孕期間建議減少或避免飲酒。
4. 蔬果攝取不足
蔬果富含維他命C、E、植化素及膳食纖維，具抗氧化功能，有助於維持代謝平衡與精子活動力。長期攝取不足可能影響精子生成。
5. 高飽和脂肪飲食
經常攝取高油脂、高飽和脂肪食物，可能影響代謝功能與荷爾蒙調節，對精子健康產生不利影響。
4招養「精」蓄銳
營養師高敏敏建議，如果要提升精子數量與活動力，建議補充以下營養：
1. 維他命A、C、E、D及B12
此類維他命參與生殖系統功能維持與抗氧化防護。
2. 深綠色蔬菜
富含葉酸、維他命C、E、鎂、鋅及硒等營養素，為備孕期間重要飲食組成。
3. Omega-3脂肪酸
存在於三文魚、鯖魚、堅果及亞麻仁籽中，有助於維持細胞膜結構與精子活動力。
4. 鋅與硒
此兩種礦物質對男性生殖健康尤為關鍵，可從蠔、南瓜籽、堅果、海鮮、蛋類及肉類中獲取。
備孕並非僅限女性應關注之議題，男性亦可透過飲食調整提升生育相關指標。減少酒精與加工食品攝取，增加蔬菜、優質脂肪及抗氧化營養素之攝入，為改善精子品質之具體可行策略。建議備孕期間之伴侶共同檢視飲食習慣，以提升整體生育準備狀態。