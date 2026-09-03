備孕必看！食海鮮都會「殺精」？營養師揭6大傷精飲食習慣恐影響生育

準備懷孕要小心飲食習慣「殺精」！有營養師指出，如果備孕是夫妻雙方有意識地調整生活與營養，讓身體與心理達到最佳狀態以迎接新生命的過程。而男方在備孕期間，飲食應著重於提升精子數量、活動力與品質，並避免有害物質傷害生殖系統。營養師指出，原來吃海鮮也會傷精，並揭6大傷精飲食習慣恐影響生育。