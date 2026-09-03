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健康
出版：2026-Sep-03 13:30
更新：2026-Sep-03 13:30

感冒維他命C｜傷風感冒狂飲維他命C有用？耳鼻喉科醫生揭半世紀迷思：食錯小心生腎石！

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感冒維他命C｜傷風感冒狂飲維他命C有用？耳鼻喉科醫生揭半世紀迷思：食錯小心生腎石！

感冒維他命C｜傷風感冒狂飲維他命C有用？耳鼻喉科醫生揭半世紀迷思：食錯小心生腎石！

作感冒就要狂飲維他命C？這個觀念深深植入了不少人的心中，不過台灣有醫生解釋，其實感冒就補充維他命C的觀念是建立在一個流傳逾半世紀的大誤解上！

維他命C其實無法預防感冒？

台灣耳鼻喉科專科醫生胡皓淳在Facebook專頁上分享，指維他命C其實無法預防感冒！他指出，維他命C能預防感冒的說法最早是源於1970年代諾貝爾獎得主鮑林的著作，當時此說法非常轟動，卻在後來幾十年的大規模臨床研究中被反覆推翻。

2013年一項大型分析研究也證實，就算每天補充維他命C，也無法降低感冒的發生率。

如果在感冒症狀出現後才開始補充維他命C呢？其實對於縮短病程或減輕症狀幾乎沒有顯著幫助，不過如果平日已規律補充維他命C，可將感冒後的病程平均縮短約8%，即比其他人早半日至一日康復。

維他命C｜功效、攝取量及食物（am730製圖） 維他命C｜維他命C功效（am730製圖） 維他命C｜維他命C功效（am730製圖） 維他命C｜維他命C攝取量（am730製圖） 維他命C｜含維他命C食物，橙及奇異果（am730製圖） 維他命C｜含維他命C食物，西柚及士多啤梨（am730製圖） 維他命C｜含維他命C食物，紅燈籠椒及西蘭花（am730製圖）

維他命C過量隨時生腎石？

惟胡皓淳指出，維他命C雖然看似有點用，且屬水溶性維生素，攝取過量也可透過尿液排走，但是如果每日攝取多於2,000mg，身體可能會出現腹瀉、噁心、腹部痙攣等腸胃不適症狀。

如長期過量服食，會增加出現草酸鈣腎結石的風險，尤其是本身有腎臟問題或結石病史的人。

他提醒，補充不同營養之前，記得先確認自己的每日總攝取量，天然食物中的維他命C已經相當充足，額外補充並非多多益善！

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