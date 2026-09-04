情侶甜蜜驚爆危機！男友遭女友踢爆髮量稀疏 靠「1食1洗1噴」兄弟神救援 頭髮自信返哂嚟！

都市人生活節奏緊湊、工作壓力沉重，加上經常熬夜，不少年青男女早已面臨「未老先衰」的危機。除了肌膚衰老之外，頭髮稀薄與髮線後移更成為許多港人說不出的痛。藝人唐嘉麟（KT）與劉展霆（Eden）日前合作拍攝最新網絡影片，兩人化身好兄弟大爆男士中年危機。影片中KT原本興致勃勃地背著女友放閃，不料俯瞰視角卻讓女朋友意外發現其頭頂出現「光禿危機」，溫馨氣氛瞬間凝結，KT隨即向Eden急救求教。這場猝不及防的「頂級危機」，瞬間在網上引發廣大男士的熱烈共鳴。

甜蜜放閃驚爆禿頭警訊 Eden傳授保衛「男人尊嚴」的秘密武器 影片故事講述KT背著女友甜蜜爬樓梯，正當氣氛溫馨浪漫之際，女友突如其來地提醒他頭頂的頭髮似乎有些稀疏。這番殘酷的提醒瞬間粉碎了男士的自信心，KT隨即在女友離開後向好兄弟Eden打電話求救。而作為過來人的Eden展現出一頭濃密秀髮的自信，大方分享拯救頸髮的經驗，指出自己先前慘遭女友嫌棄頭髮稀疏，全靠及早找到針對性的防脫育髮方案，才成功讓頭髮重新生長得濃密厚實。

即刻睇片: https://www.instagram.com/p/DclMsM1TFcR/ 醫護推薦 美國+日本專利育髮成分 深入毛囊底層 喚醒沉睡髮根 面對兄弟的頭頂危機，Eden傾囊相授自己的育髮心得，原來要重拾濃密秀髮，關鍵在於採取全方位的養護策略。傳統單一的洗髮產品往往只能做表面清潔，而真正要改善頭皮健康，必須從毛囊根部著手。「草姬生髮濃系列」之所以能成為Eden拯救尊嚴的秘密武器，因其完美結合了美國專利天然生髮肽、日本得獎育髮成分BURGEON-UP®**，以及中西合壁天然育髮配方，效果經雙臨床雙盲實證^*，450%育髮激生*、6天激活毛乳頭150%>，抑制脫髮因子，同時為頭皮注入養分，令頭髮真正強韌、濃密、防脫。

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>Hashimoto, M., Kawai, Y., Masutani, T., Tanaka, K., Ito, K., & Iddamalgoda, A. (2020). Novel Function of Watercress on the Growth and Anti-Graying of Hair via R-Spondin1, (The IFSCC Congress 2020 Yokohama). ’不含SLS、MIT、CMIT、矽、礦物油、合成色素、Triclosan、Dioxane、Formaldehyde 和Paraben 防腐劑等致敏成分 ▼優惠期由2026年9月4日至17日。優惠只適用於萬寧。 ⧫優惠只限有草姬推廣員之萬寧店鋪。