中暑｜陰暑vs陽暑分不清？中醫師詳解症狀差異 教你正確嘆冷氣飲凍飲

為甚麼明明沒有在曬太陽時暈倒，中醫卻說我「中暑」了？其實在中醫角度，中暑可再細分為「陽暑」及「陰暑」，更淺白地說，陰暑就是在戶外出汗後因吹冷氣或食太多生冷食物而「攝親」。

中暑｜陰暑vs陽暑

註冊中醫師歐健豪指，陽暑就是一般人所理解的中暑，而陰暑雖然未被大眾了解，卻是診症時較易見到的毛病。

「陰暑是指夏季因氣候炎熱而吹風乖涼，或過度冷飲，令中氣內虛，以致暑熱與風寒之邪乘虚侵襲而為病。由於與活動暴曬相比下，是在安靜下得病，故名為陰暑。」

陰暑的症狀類似感冒，例如頭痛丶疲憊丶上呼吸道症狀等；與一般陽暑的症狀如頭暈丶抽搐等不同。

歐健豪續指，暑邪是夏季獨有的病邪，而夏季又是潮濕的季節，所以中醫有暑必夾濕的說法，即暑邪必會連同濕邪侵襲人體，以致臨床上因暑邪得病的病人，總會看到某些濕邪的症狀，例如腹痛丶腹瀉丶食慾不振丶嘔吐等。