早餐求其食 易致中央肥胖

不少人因為趕返工而不吃早餐，或者只會簡單買個麵包加紙包飲品解決。間中一次半次或者問題不大，但若每日如是，長遠或造成胰島素阻抗問題，因而容易囤積脂肪、中央肥胖，甚至引發慢性代謝疾病。
營養師蘇楚茹表示，麵包加紙包飲品是熱量超標的組合，「麵包大約200至400千卡路里，而紙包飲品一般200至300千卡路里，兩者加起來已大約400至700千卡，視乎麵包的種類而定。」
引致胰島素抗阻
由於麵包屬於精緻澱粉，近乎沒有纖維，而蛋白質也相對少，食用後容易令血糖突然上升。蘇楚茹續指，「再加上紙包飲品或其他飲品，同樣含有糖分的話，便會令血糖飆升。繼而身體便會在半小時至1小時內，產生胰島素去控制血糖，及後便出現打瞌睡、疲倦、難以集中精神的『飯氣攻心』狀況。」
如血糖長期出現波動狀態，有可能形成「胰島素阻抗」，即細胞對胰島素的敏感度降低。「當出現胰島素抗阻，血液中葡萄糖無法有效被利用，於是容易累積脂肪，或致中央肥胖。」胰島素阻抗及中央肥胖均會增加糖尿病及心血管疾病風險。
及早介入助逆轉
猶幸仍未發展至糖尿病等慢性疾病的人士，仍可透過健康飲食逐漸逆轉胰島素阻抗狀態。蘇楚茹指，「營養師會先評估患者的飲食及生活習慣，包括透過健康問卷查找一些臨床症狀和健康警號，得悉其問題的嚴重程度和狀態；再測量體重、脂肪及肌肉比例、腰臀比例，了解問題所在。然後介入其飲食習慣，以至飲食選擇、分量、比例、每一餐的結構，從而作出調整，協助患者紓緩有關情況。」
值得一提是，當睡眠不足，身體會認為欠缺能量，從而希望攝取糖和熱量供細胞運作、食慾增加。但若進食了高糖食物，很快又會感到疲倦，跌入不停補充糖分的循環。蘇楚茹提醒，睡眠不足時多補充水分，反而更有幫助。
推介兩款早餐
蘇楚茹認為，早餐應該包含優質蛋白質、充足纖維素，甚至抗氧化物，例如藍莓中的藍莓素等，「因為睡了一覺之後，人體需要一個全面的補充，以應付當日的事情。」蘇楚茹推介兩款早餐，一款可在家簡易製作，另一款在外購買也可平衡到營養需求。
家中自製早餐：牛油果酸種麵包
做法：牛油果半個、烚蛋一隻、酸種麵包一片。將牛油果和烚蛋切片，放在酸種麵包上即成。
營養師短評：牛油果擁有優質脂肪、抗氧化的維他命E以及纖維；而雞蛋有優質蛋白質；酸種麵包較少添加劑，比一般麵包理想，想轉換口味改用五縠包、果仁包也不錯。
街外買早餐選擇：雞肉飯糰配無糖豆漿
營養師短評：飯糰的澱粉質不會過高，相對麵包亦較易消化，因此外食的話飯糰是較佳選擇。無糖豆漿則可補足蛋白質，是百搭的飲品。希望再加蛋白質的話，可考慮茶葉蛋或溏心蛋，也容易買得到。