早餐求其食 易致中央肥胖

不少人因為趕返工而不吃早餐，或者只會簡單買個麵包加紙包飲品解決。間中一次半次或者問題不大，但若每日如是，長遠或造成胰島素阻抗問題，因而容易囤積脂肪、中央肥胖，甚至引發慢性代謝疾病。

營養師蘇楚茹表示，麵包加紙包飲品是熱量超標的組合，「麵包大約200至400千卡路里，而紙包飲品一般200至300千卡路里，兩者加起來已大約400至700千卡，視乎麵包的種類而定。」

引致胰島素抗阻

由於麵包屬於精緻澱粉，近乎沒有纖維，而蛋白質也相對少，食用後容易令血糖突然上升。蘇楚茹續指，「再加上紙包飲品或其他飲品，同樣含有糖分的話，便會令血糖飆升。繼而身體便會在半小時至1小時內，產生胰島素去控制血糖，及後便出現打瞌睡、疲倦、難以集中精神的『飯氣攻心』狀況。」