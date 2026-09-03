雞蛋、雞胸之外 盤點8種高蛋白質食物 總有一款啱食

蛋白質是我們不可或缺的營養元素，不但是構成肌肉、皮膚、頭髮與指甲等組織的成分，更有助促進細胞更新並提供持續的飽感。理想情況下，蛋白質應佔每日總能量攝取的15%至25%，但補充蛋白質不一定單靠雞胸，有不少食物原來都是高蛋白質之選。
8款高蛋白質食物
雞蛋：每100克雞蛋含有13克蛋白質，而且煮法多多，烚蛋、荷包蛋、煎蛋或炒蛋都很美味。
南瓜籽：每100克南瓜籽含25至30克蛋白質，同時含有鎂和鋅，有助維持心血管健康和調節壓力，十分適合素食者或純素食者食用。
蠶豆：每100克含26克蛋白質，屬於高蛋白質豆類之一，也提供纖維、維他命和礦物質，加上低熱量，對於需要控制體重的人是很好的食物選擇。
雞肉：每100克含27克蛋白質，又含有Omega-3、維他命B群及磷，有助能量代謝，但最好去皮食用，因為雞皮的脂肪量相當高。
花生：每100克含29.5克蛋白質，是一種高能量且極具飽感的食材，同時又是低升糖食物，對需要注意血糖水平的人來說是不錯的蛋白質來源。
吞拿魚：每100克含29.7克蛋白質，水煮或鹽水浸泡的罐裝吞拿魚亦同樣含有豐富蛋白質，又能提供Omega-3、維他命B群和D，非常適合納入均衡飲食中。
帕馬臣芝士：每100克含34克蛋白質，是芝士界的蛋白質冠軍，並含有豐富的鈣和磷，惟需留意飽和脂肪攝取。
牛肉：每100克含37克蛋白質，最好選擇脂肪含量低的瘦肉部分，同時更提供鐵和鋅。
訂閱 《am730》 電子報每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策。