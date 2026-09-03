雞蛋、雞胸之外 盤點8種高蛋白質食物 總有一款啱食

蛋白質是我們不可或缺的營養元素，不但是構成肌肉、皮膚、頭髮與指甲等組織的成分，更有助促進細胞更新並提供持續的飽感。理想情況下，蛋白質應佔每日總能量攝取的15%至25%，但補充蛋白質不一定單靠雞胸，有不少食物原來都是高蛋白質之選。

8款高蛋白質食物

雞蛋：每100克雞蛋含有13克蛋白質，而且煮法多多，烚蛋、荷包蛋、煎蛋或炒蛋都很美味。

南瓜籽：每100克南瓜籽含25至30克蛋白質，同時含有鎂和鋅，有助維持心血管健康和調節壓力，十分適合素食者或純素食者食用。

蠶豆：每100克含26克蛋白質，屬於高蛋白質豆類之一，也提供纖維、維他命和礦物質，加上低熱量，對於需要控制體重的人是很好的食物選擇。

雞肉：每100克含27克蛋白質，又含有Omega-3、維他命B群及磷，有助能量代謝，但最好去皮食用，因為雞皮的脂肪量相當高。