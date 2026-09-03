孩子開學家長開心就係失職？心理學家：好正常 提4點防內疚感

揮別兩個月暑假，不少家長在孩子開學後終於能喘一口氣，卻又不免懷疑，自己竟然期待開學，是不是代表不夠愛孩子？對此，美國心理學家指出，這是相當正常的反應，並不代表對孩子的愛有所減少，更不代表自己是失職父母，而若因此產生罪惡感，不妨先試著正視自己的真實感受，也別因社群媒體上充斥著別人享受暑假親子時光的內容，就認為自己也應該如此，與其拿自己的家庭生活與他人比較，不如把注意力放回自己身上。

暑假照顧孩子累積疲憊 開學讓家長鬆一口氣 美國雜誌《Parents》報道，對部分家長而言，暑假雖然能增加親子相處時光，但隨著假期拉長，從安排孩子的活動，到日復一日處理各種大小事，疲憊感也可能逐漸累積，相較孩子不願告別輕鬆的假期，家長反而可能已開始期待開學，希望生活重新恢復規律，自己也能在孩子上學期間，獲得一些獨處的喘息空間。 父母想要獨處時間不等於失職 心理學家：是正常反應 美國臨床心理學家艾比蓋兒史塔克(Abigail Stark)指出，家長希望能從暑假期間繁忙的育兒生活中稍微喘口氣，或想擁有一些屬於自己的時間，並不代表不愛孩子，更不代表是失職的父母，而是相當正常的反應。期待孩子開學與享受暑假的親子時光並不衝突，父母除了照顧孩子之外，本身也有自己的需求。

社群都在喊「珍惜暑假最後時光」 反讓家長更內疚 不過，社群媒體上的親子內容，可能加深家長因期待孩子開學而產生的內疚感，史塔克臨床心理學家表示，當社群平台充斥著其他家庭出遊、度假等呼籲「珍惜每刻」的內容，正期待孩子趕快開學的家長，可能因此懷疑自己是否沒有好好珍惜親子時光，甚至認為自己不如其他父母。

開學又期待又捨不得都正常 先承認自己真正感受 史塔克臨床心理學家指出，孩子通常更能適應規律且可預期的生活，開學後固定的作息，也可能讓早晚的生活步調更加穩定，減少手足爭吵，睡眠與飲食時間也會更加規律。至於家長如何面對開學前後的愧疚感，美國社工師伊麗莎白基歐漢(Elizabeth Keohan)建議，家長可先辨識並說出自己的感受，幫助自己承認並進一步處理這些情緒，而不是沉溺其中，同時也可允許自己享受孩子上學後，多出來的個人空間。 史塔克臨床心理學家則建議，當家長因自己的情緒感到自責時，可以想想如果今天有類似情況的是自己的朋友，自己會怎麼安慰對方，這是因為人們面對別人的情緒難題時，往往比面對自身情況更有同情心。