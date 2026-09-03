經期劇烈腹痛找不到原因 醫生揭罕病「急性間歇性紫質症」

郭弘周醫生提醒年輕女性，若不明腹痛合併低血鈉尿液變深或抽搐，應主動告知醫生病史，及早辨識與移除誘因有助降低反覆發作風險。

一名28歲女性，多年來飽受不明腹痛折磨，多次痛到打滾，送醫皆找不到病因。林口長庚醫院神經內科部副部主任郭弘周醫生表示，檢查發現元凶為罕見遺傳疾病「急性間歇性紫質症」(Acute Intermittent Porphyria, AIP)。經醫療處置與遺傳諮詢後，目前已恢復日常生活。

罕病急性紫質症易被當成腸胃病 實際盛行率恐低估

郭弘周醫生說明，紫質症好發於青春期後生育年齡女性，整體發生率約30萬分之一，但確診極少，盛行率恐被低估。此遺傳疾病肇因於血紅素生成酵素異常，導致有毒紫質代謝物累積。症狀分皮膚病變與神經內臟症狀，患者照光易起水泡或產生神經痛。台灣病例以急性間歇性紫質症佔九成，其次為混和型紫質症。

尿液照光變紅棕色為關鍵 合併自律神經異常需警覺

患者常於胃腸科神經科或精神科等多科反覆就診，增加臨床診斷難度。郭弘周醫生指出，反覆腹痛合併神經症狀、自律神經異常，或低血鈉時應將此疾病納入鑑別。急性發作可透過尿液檢測膽色素原、胺基酮戊酸搭配血液酵素與基因檢查。若患者尿液在光照下，逐漸呈現紅棕色，即為值得注意的重要線索。