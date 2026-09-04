大腦一晚老2年 日常10大傷腦行為 令失智風險飆3倍

以下10種日常行為，可以對大腦構成長期傷害，你有無做到？

嗜飲酒：飲酒會對大腦白質造成損傷，促使認知功能下降和其他神經相關問題。

愛吃甜：研究顯示，青春期攝取高糖飲食可引發精神健康問題，例如記憶力下降和過動症等。2022年一項研究更指出，若每日超過20%的熱量來自超加工食品，認知能力衰退速度將會加快28%。

吃炸物：油炸食物含有大量發炎物質和反式脂肪酸，對大腦健康構成嚴重威脅，最終加速認知功能下降，特別是涉及記憶和學習能力的部分。

多白飯：精緻米飯和白麵包屬於高升糖食物，過量食用可導致胰島素阻抗，進而影響大腦的認知和情緒功能。

重口味：高鹽飲食習慣不但會引發腸道失調發炎，還可能通過腸道引發免疫反應，損害大腦的神經血管功能，導致認知能力下降。

常捱夜：睡眠不足會顯著加速大腦的衰老，2023年一項研究指捱夜1晚令大腦老化程度可能相當於增加1至2年歲數。

不運動：研究顯示，每天坐著超過10小時，罹患失智症的風險會增加8%，坐超過12小時風險增加至63%，坐超過15小時更令風險飆升3倍以上。

不減肥：體重指數過高與中年人群的大腦老化加速有顯著關係，特別是在大腦白質和灰質體積減少方面，肥胖甚至可能加劇大腦萎縮。

常焦慮：長期的情緒壓力可影響心理健康，更會對大腦產生負面影響，增加失智的風險，而保持心情平和並及時緩解壓力，則有助減少大腦功能的衰退。