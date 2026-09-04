老花只是看近不清楚？專家破解2大迷思 矯正方式依用眼需求評估

現代人每天滑手機、看電腦、追劇、閱讀訊息，近距離用眼時間大幅增加，大多數人約40歲開始出現老花症狀。康寧大學視光科主任林蔚荏指出，不少人未正確尋求眼科醫生或專業視光師等專家諮詢，長期忍耐或擅自購買老花眼鏡、隱形眼鏡，不僅可能增加視覺疲勞與用眼負擔，也可能增加生活上的不便與風險。因此，若出現老花徵兆，應接受專業驗光評估，建立正確的熟齡視覺管理觀念。 過去提到老花，多數人直覺想到的是年長者近距離閱讀如報紙或菜單時，需要借助老花眼鏡。然而，林蔚荏主任表示，現代人的用眼情境早已大幅改變，每天生活中需要頻繁切換手機、電腦、平板、開車導航、會議簡報及戶外活動等不同距離視線，老花帶來的困擾已不限於近距離閱讀，而可能影響不同場景的視覺需求。林蔚荏主任也指出，不少人對老花仍抱持以下迷思。

迷思一：老花是正常老化 看不清楚忍一忍就好？ 不少人認為老花是正常老化現象，看不清楚時只要把手機拿遠一點就能解決。然而視光師提醒，未正確矯正不僅可能面臨視力模糊，也可能伴隨眼睛痠、頭痛、乾眼等問題；甚至可能因對焦不佳增加跌倒、開車或夜間行動等事故風險。 迷思二：近視、老花度數可以抵銷 不需另外矯正？ 林蔚荏主任表示，臨床上確實可以依據個人近視與老花度數部分抵銷，以調配鏡片度數。不過近視與老花屬於不同的屈光狀態，且矯正度數同時需考量平時的用眼情境與習慣、是否合併其他眼疾、兩眼視差與散光度數等，因此提醒人切勿自行加減度數或隨意購買現成老花眼鏡，應尋求專業驗光與諮詢。

老花矯正選擇不只一種 多焦點隱形眼鏡亦可評估 針對老花的矯正方式，過去多以單焦或漸進多焦點老花眼鏡為主，但對於需要兼顧工作、看電腦、開車及運動的熟齡族群來說，也可能有不同的視覺需求。林蔚荏主任指出，隨著醫療與光學科技進步，多焦點隱形眼鏡也是老花矯正可評估的方式之一。 近年多焦點隱形眼鏡在視光學技術上持續發展，可依雙眼不同度數與調節力進行光學配置，以因應遠、中、近不同距離的視覺需求。此外，現代多焦點隱形眼鏡也有採用矽水膠材質的選擇。