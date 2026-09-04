間中便秘竟確診大腸癌3期！醫生揭開「零症狀」陷阱 腹痛可能已阻塞

50多歲陳先生平時無吸煙與飲酒習慣，僅偶爾出現便秘，某日突發下腹劇烈疼痛，原以為盲腸炎而入急症室。經電腦斷層與大腸鏡檢查，發現腸道內腫瘤造成阻塞並侵犯周邊淋巴，確診大腸癌第三期。臺北市立萬芳醫院大腸直腸科李營東醫生指出，多數大腸癌患者早期幾乎無明顯症狀，輕視日常排便異常恐錯失介入時機。

腫瘤變大恐引發劇烈腹痛 大腸癌年輕化需警覺 陳先生對自身病情感到困惑，不解為何平時僅便秘卻發展至晚期。李營東醫生解釋，早期大腸癌即便出現便秘、腹瀉或腹脹，極易被誤認為一般腸胃問題。當腫瘤持續增大使腸道變窄，可能引發出血或腸道阻塞，進而產生劇烈腹痛等警號，此時病情多已發展至中晚期。李營東醫生進一步表示，大腸癌發病年齡有下滑趨勢，中壯年族群同樣需提高對腸道健康的關注度。 醫生盤點排便異常警號 大便變細逾兩周應盡快就醫

針對日常症狀觀察，李營東醫生提醒，若以下排便習慣或全身異常狀況持續超過兩星期未改善，不宜自行觀察，應盡速至大腸直腸科或腸胃科檢查： 持續便秘、腹瀉或兩者交替出現。 糞便帶有鮮紅、暗紅色血絲或黏液。 便條突然變細等糞便形態改變。 不明原因貧血或慢性疲倦。 未刻意減重卻出現體重明顯下降。

機械手臂手術輔助精細剝離 治療方式需依腫瘤評估 陳先生確診後接受達文西機械臂手術，初期恢復平穩，後續依療程進行化學治療。李營東醫生說明，機械臂手術提供放大3D視野與靈活器械操作，有助醫生辨識骨盆腔深處微血管與神經，於狹窄空間進行精細組織剝離。與傳統開腹手術相比，觀察到傷口較小且術後疼痛程度較輕。實際治療方式須依腫瘤位置、患者身體狀況個別評估。 腸癌多由息肉演變而來 醫生籲符合資格者定期檢查 針對預防對策，李營東醫生強調，大腸癌生長速度較慢，多數由腺瘤性息肉經多年演變而成，在息肉階段及早發現並切除是防範關鍵。他提醒，目前政府提供特定年齡及具家族史人士免費糞便隱血檢查，符合資格者應善用資源定期篩檢；若具大腸癌家族史或察覺排便異常，更應及早尋求醫療協助，透過早期發現與介入，降低大腸癌對日常健康的影響。