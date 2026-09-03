毒雞蛋｜越南進口蛋被驗出殺蟲劑超標 一文睇清氟蟲腈危害及國際標準

食安中心昨日表示，一個越南進口雞蛋樣本的除害劑氟蟲腈含量超出法例標準，已要求涉事進口商將受影響產品停售、下架及展開回收，市民及業界也應立即停止使用或出售受影響產品。
毒雞蛋｜涉事雞蛋資料
來源地：越南
進口商：富國拓展有限公司
越南農場：QL Farms (Tay Ninh) Liability Limited Company
生產日期：2026年6月
毒雞蛋｜含量不會影響健康
是次有問題雞蛋中被驗出的氟蟲腈是一種廣譜除蟲劑及除蟎劑。
根據《食物內除害劑殘餘規例》表明，任何人進口、製造或售賣含有不符合除害劑殘餘要求的食物，即屬違法。不過食安中心強調，按上述樣本檢出的除害劑含量，在一般食用情況下，不會對健康造成不良影響。
毒雞蛋｜氟蟲腈是甚麼？
根據台灣環境部化學物質管理署的資料，氟蟲腈又稱芬普尼，是一種化學物質，可作為農藥及環境用藥，另在不少寵物除蟲藥或曱甴藥中也有其蹤影。
為甚麼會在雞蛋中被發現？
以氟蟲腈作為環境用藥，卻被不當被使用在雞舍除蟲、確保環境衛生，被雞隻攝入。
作為農藥使用在稻米等經濟作物的除蟲害，這些作物可能被製成飼料，而進入動物體內，再被人類食用。
過去的動物實驗發現，氟蟲腈會增加甲狀腺癌風險，也可能對肝、腎等造成危害。目前氟蟲腈在雞蛋容許殘留量訂為20ppb(ppb為十億分之一)，日本及澳洲為20ppb，美國則為30ppb。
訂閱 《am730》 電子報每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策。