毒雞蛋｜越南進口蛋被驗出殺蟲劑超標 一文睇清氟蟲腈危害及國際標準

食安中心昨日表示，一個越南進口雞蛋樣本的除害劑氟蟲腈含量超出法例標準，已要求涉事進口商將受影響產品停售、下架及展開回收，市民及業界也應立即停止使用或出售受影響產品。

毒雞蛋｜涉事雞蛋資料

來源地：越南

進口商：富國拓展有限公司

越南農場：QL Farms (Tay Ninh) Liability Limited Company

生產日期：2026年6月

毒雞蛋｜含量不會影響健康

是次有問題雞蛋中被驗出的氟蟲腈是一種廣譜除蟲劑及除蟎劑。

根據《食物內除害劑殘餘規例》表明，任何人進口、製造或售賣含有不符合除害劑殘餘要求的食物，即屬違法。不過食安中心強調，按上述樣本檢出的除害劑含量，在一般食用情況下，不會對健康造成不良影響。