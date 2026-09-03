減磅未足夠 研究揭糖尿病風險仍高 原因或與1器官有關

肥胖是糖尿病的風險因素之一，但即使努力控制體重，可能都未必能夠搗截糖尿病來襲。有研究指出，對於糖尿病風險較高的族群，就算體重顯著減少8%，且追蹤時間長達9年，仍然出現血糖升高、胰島素分泌下降等況，患病風險依然偏高，究其原因竟然與肝臟有關。

該項由德國多間機構合作進行的研究，分析當地一個針對糖尿病高危人士生活模式干預計劃的資料。整個計劃為期2年的生活方式干預，之後再追蹤約9年，重點關注於體重顯著減輕並成功長期維持體重的人能否降低患病風險。

脂肪肝損害胰島素釋放能力

結果發現，部分參加者即使體重減輕8%，但在長時間的追蹤期間，血糖水平仍然升高、胰島素分泌減少，反映他們罹患糖尿病風險依然高企。研究團隊進一步調查為何生活模式干預似乎對部分人的保護作用較小，估計胰島素阻抗可能扮演重要作用。

研究人員指出，胰島素抗阻很多時都與嚴重脂肪肝有關，當肝臟脂肪過量堆積，可能會損害胰島細胞釋放胰島素的能力，導致血糖升高。