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健康
出版：2026-Sep-04 13:30
更新：2026-Sep-04 13:30

飲食｜研究：周末平日有飲食時差 或增加心血管疾病風險

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飲食｜研究：周末平日有飲食時差 或增加心血管疾病風險

飲食｜研究：周末平日有飲食時差 或增加心血管疾病風險

平日上班上學三餐定時，周末可以睡到自然醒，不但會將早午餐當一餐，也會推遲晚餐，這種飲食習慣看似沒有問題，但最近有研究發現，當飲食時差愈大，心血管疾病的風險也會愈高！

飲食｜分析逾10萬人數據

該研究刊登於《Communications Medicine》期刊，分析了法國 NutriNet-Santé 世代研究中104,806名成年人的資料。

團隊以每天的第一次及最後一次攝取熱量時間為準，計算進食時間的中間點，再比較平日及周末的差距。

6大良好飲食習慣｜避免食過粗或過硬的食物（am730製圖） 6大良好飲食習慣｜飲食不宜太熱，以免破壞食道黏膜（am730製圖） 6大良好飲食習慣｜避免以高脂及高蛋白食物為主（am730製圖） 6大良好飲食習慣｜少食加工及醃製食物，例如火腿、腸仔及鹹魚等（am730製圖） 6大良好飲食習慣｜避免食過期而且發霉的農作物例如花生及粟米（am730製圖） 6大良好飲食習慣｜少食煙及飲酒（am730製圖） 消化道癌症包括食道癌、胃癌、膽管、胰臟癌、小腸癌、大腸癌、直腸癌和肛門的癌症｜6大良好飲食習慣（am730製圖） 消化道癌症包括食道癌、胃癌、膽管、胰臟癌、小腸癌、大腸癌、直腸癌和肛門的癌症｜6大良好飲食習慣（am730製圖）

飲食｜每增一小時心臟病風險增14%

追蹤中位數8.1年後，結果發現男性飲食時差每增加1小時，心血管疾病的風險也會相對增加14%，而冠心病的風險亦會增加21%。不過在女性身上並未有同樣結果，但究的性別交互作用檢驗並未達統計顯著，因此不能解讀為飲食時差只傷男性、對女性沒有影響。

不過由於此研究僅屬觀察性研究，就算周末晚吃1小時，也不代表會直接造成心臟病，研究結果只可證明兩者有關聯，而非因果關係。

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