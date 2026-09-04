飲食｜研究：周末平日有飲食時差 或增加心血管疾病風險

平日上班上學三餐定時，周末可以睡到自然醒，不但會將早午餐當一餐，也會推遲晚餐，這種飲食習慣看似沒有問題，但最近有研究發現，當飲食時差愈大，心血管疾病的風險也會愈高！

團隊以每天的第一次及最後一次攝取熱量時間為準，計算進食時間的中間點，再比較平日及周末的差距。

飲食｜ 每增一小時心臟病風險增 14%

追蹤中位數8.1年後，結果發現男性飲食時差每增加1小時，心血管疾病的風險也會相對增加14%，而冠心病的風險亦會增加21%。不過在女性身上並未有同樣結果，但究的性別交互作用檢驗並未達統計顯著，因此不能解讀為飲食時差只傷男性、對女性沒有影響。

不過由於此研究僅屬觀察性研究，就算周末晚吃1小時，也不代表會直接造成心臟病，研究結果只可證明兩者有關聯，而非因果關係。