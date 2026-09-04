40歲女爭執後氣喘胸悶 以為心臟病發 醫生教4步驟呼吸急救7大症狀需及時call白車

感覺吸不到氣是心臟病發症狀還是過度換氣？有醫生分享一宗案例指，一名40歲女子突然感到胸悶、氣喘，感覺吸不到氣，覺得在瀕死邊緣，以為是心臟病發。經醫生檢查後發現是壓力及焦慮所致，醫生指出，若出現這種情況要掌握4個呼吸急救法，免墮入惡性循環影響呼吸。另外，亦要小心，若同時發現7大症狀，有可能是致命的急症情況。
氣喘｜40歲女爭執後氣喘胸悶 以為心臟病發
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，該名女子進院時神情慌張，主訴為呼吸困難、胸悶，並伴隨明顯的恐懼感。檢查顯示心跳過速、全身顫抖、口周麻木，雙手呈現痙攣性彎曲，手指幾乎無法伸展。醫生為她進行血氧測量、照心電圖、抽血檢查，並評估是否有心肌梗塞、心律不整、哮喘、肺栓塞或其他急症，但所有指數也一切正常。
經醫生問診後發現患者近期工作壓力大，數小時前與家人發生爭執，隨後突然感到胸悶，開始大口吸氣。她愈覺得吸不到氣，就愈用力呼吸；愈用力呼吸，頭愈暈、手愈麻，內心也愈恐懼，最終堅信自己瀕臨死亡。黃醫生指出，患者的症狀表現符合過度換氣症候群的典型臨床路徑。其典型的惡性循環如下：
初始誘因(如情緒壓力、爭執)引發焦慮反應
焦慮導致呼吸頻率與深度增加
過度換氣使血液中二氧化碳分壓下降
導致血管收縮、血鈣離子濃度改變，產生頭暈、口周麻木、肢端痙攣等症狀
身體不適進一步加劇焦慮，形成自我強化的惡性循環
值得注意的是，此類患者在症狀發作時，血氧飽和度通常維持正常，肺部聽診亦無明顯喘鳴。這與氣喘、肺栓塞或心肌梗塞等器質性疾病不同，是臨床上重要的鑑別線索。
氣喘｜醫生教4步驟呼吸急救
黃醫生指出，在當時急性發作時的即時處理方法是：
確認無立即生命危險：評估血氧、心電圖及生命徵象，排除心肌梗塞、心律不整、氣喘、肺栓塞等急症。
引導呼吸速率下降：
指導患者放鬆肩膀
以鼻子輕吸氣噘唇
緩慢吐氣(吸氣3秒，吐氣5至6秒)
逐步延長呼氣時間
提供情緒支持與認知導正：明確告知患者檢查結果暫時無立即危險，其症狀與呼吸過快有關，而非缺氧或心臟問題。
後來患者呼吸開始放慢，僵硬的雙手也逐漸放鬆，口周麻木也漸漸緩解。
氣喘｜ 7大症狀需及時call白車
並非所有呼吸困難都可歸因於過度換氣。以下情況應立即求醫或呼叫救護車：
首次突然發生之嚴重呼吸困難
胸痛具壓迫感，或疼痛延伸至手臂、背部、頸部或下巴
發紺(唇色或指甲發紫)、臉色蒼白
無法完整說話、喘至近乎窒息
意識改變、昏倒、單側肢體無力
合併發燒、咳血或血氧下降
懷孕、近期手術、長途飛行後突發胸痛與喘促
哮喘、肺炎、肺栓塞、心律不整、心肌梗塞及代謝異常等疾病，初期表現可能與過度換氣相似，需透過詳細檢查排除。
氣喘｜5類人最易過度換氣
黃醫生指出，過度換氣常見於以下人士身上出現：
焦慮傾向、容易緊張或曾有恐慌發作經驗者
近期承受顯著工作、家庭或學業壓力者
長期失眠、過度疲勞或咖啡因攝取過量者
對身體感覺(如胸悶、心悸)較為敏感者
曾發作過且害怕復發者
過度換氣症候群發作時的胸悶、呼吸困難、麻木及瀕死感，對患者而言是真實的生理體驗，並非「想太多」或「裝病」。然而，這些症狀的根源通常在於呼吸過快導致的暫時性生理失衡，而非氧氣不足或心臟問題。
對於首次發作或合併危險徵兆者，仍應優先排除器質性疾病。在確認診斷後，學習辨識早期症狀並掌握呼吸調節技巧，是避免反覆發作的重要策略。這不僅是醫療處置，也是幫助患者重新建立對身體信任的過程。身體的過度反應，有時也是在提醒我們：壓力需要被正視，而不是被壓抑。