40歲女爭執後氣喘胸悶 以為心臟病發 醫生教4步驟呼吸急救7大症狀需及時call白車

感覺吸不到氣是心臟病發症狀還是過度換氣？有醫生分享一宗案例指，一名40歲女子突然感到胸悶、氣喘，感覺吸不到氣，覺得在瀕死邊緣，以為是心臟病發。經醫生檢查後發現是壓力及焦慮所致，醫生指出，若出現這種情況要掌握4個呼吸急救法，免墮入惡性循環影響呼吸。另外，亦要小心，若同時發現7大症狀，有可能是致命的急症情況。

氣喘｜40歲女爭執後氣喘胸悶 以為心臟病發

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，該名女子進院時神情慌張，主訴為呼吸困難、胸悶，並伴隨明顯的恐懼感。檢查顯示心跳過速、全身顫抖、口周麻木，雙手呈現痙攣性彎曲，手指幾乎無法伸展。醫生為她進行血氧測量、照心電圖、抽血檢查，並評估是否有心肌梗塞、心律不整、哮喘、肺栓塞或其他急症，但所有指數也一切正常。

經醫生問診後發現患者近期工作壓力大，數小時前與家人發生爭執，隨後突然感到胸悶，開始大口吸氣。她愈覺得吸不到氣，就愈用力呼吸；愈用力呼吸，頭愈暈、手愈麻，內心也愈恐懼，最終堅信自己瀕臨死亡。黃醫生指出，患者的症狀表現符合過度換氣症候群的典型臨床路徑。其典型的惡性循環如下：