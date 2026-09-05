正確用書包｜淨係買貴價護脊書包未夠 要識調整背帶及書本擺法 避免子女寒背

學生們最近陸續開學，不少家長為維持子女良好站姿及坐姿，都會購入符合人體工學的書枱及護脊書包，不過就算買了貴書包，也不代表可解決小朋友的寒背問題，書包要懂得用才可達到護脊效果。
正確用書包｜點用護脊書包先啱？
物理治療師邱忠榮在Facebook專頁上分享，指「不少家長以為買個貴價護脊書包就可以解決小朋友寒背問題，但其實點樣孭同點樣放先係關鍵！」
第一點：調整書本重量
他指，用書包要學懂將力學調整，可槓桿原理調整書包重量，避免將書本亂放，要按書本的重量及大小調整。
錯誤示範：書本亂放會產生「巨大力矩」，將小朋友向後拉扯，導致寒背同肌肉代償。
正確做法：將最重的書本貼近背部，大幅減少向後拉扯的力矩，令姿勢保持穩定。
第二點：使用護脊安全帶
如果書包帶較得太長，會令重心偏離身體，引發肩頸痠痛。建議將書包背帶調整至合適長度，並使用胸帶與腰帶，將重量有效傳導到骨盆，為身體提供穩定的靜態結構支撐。
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