夜瞓｜50歲女晚晚凌晨4、5點先瞓 恐荷爾蒙失調惹糖尿病 營養師揭4大危機面臨健康崩潰

睡不足會降低細胞對胰島素的反應性，使葡萄糖不易進入肌肉、肝臟及脂肪組織中被有效利用。根據美國國家糖尿病、消化道與腎臟疾病研究所(NIDDK)的資料，睡眠不足與睡眠片段化均與異常葡萄糖代謝相關，胰島素敏感度可能下降約20%至30%。

2024年發表於《JAMA Network Open》的一項大型世代研究亦指出，每日睡眠少於6小時者，其二型糖尿病風險高於睡眠7至8小時者，且即使飲食品質較佳，短睡眠所帶來的風險仍持續存在。