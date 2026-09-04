夜瞓｜50歲女晚晚凌晨4、5點先瞓 恐荷爾蒙失調惹糖尿病 營養師揭4大危機面臨健康崩潰

晚睡可大大增加糖尿病風險。有營養師分享案例指，一名50多歲女子每天都凌晨4、5時才先入眠，營養師引述研究指出，有可能會引致荷爾蒙失調，並增加患上糖尿病的風險。醫生指出，這種習慣會引申出4大危機恐面臨健康崩潰。
夜瞓｜50歲女日日凌晨4、5點先瞓
營養師林俐岑在其facebook專頁上分享指，該名女子每天都凌晨4、5時才先入眠，其胰島素阻抗指數顯著偏高。當被問及晚睡與代謝之關聯時，她表示對此影響不甚了解。事實上，睡眠時間對血糖代謝的影響，不僅涉及睡眠時數，更與生理時鐘、荷爾蒙節律、胰島素敏感度及進食時間的交互作用密切相關。晚睡對血糖代謝的5大影響：
1. 晝夜節律對葡萄糖處理能力之調控
人體胰島素敏感度與葡萄糖耐受性受晝夜節律調節，呈現晨間較佳、夜間較差的規律。相同份量的澱粉或含糖食物，於日間與夜間攝取，其血糖反應可能存在差異，夜間進食往往導致血糖升高更明顯或回落速度較慢。
2. 睡眠不足與胰島素阻抗之關聯
睡不足會降低細胞對胰島素的反應性，使葡萄糖不易進入肌肉、肝臟及脂肪組織中被有效利用。根據美國國家糖尿病、消化道與腎臟疾病研究所(NIDDK)的資料，睡眠不足與睡眠片段化均與異常葡萄糖代謝相關，胰島素敏感度可能下降約20%至30%。
2024年發表於《JAMA Network Open》的一項大型世代研究亦指出，每日睡眠少於6小時者，其二型糖尿病風險高於睡眠7至8小時者，且即使飲食品質較佳，短睡眠所帶來的風險仍持續存在。
3. 壓力荷爾蒙濃度升高
睡眠不足或熬夜時，身體傾向維持較高的警醒狀態，交感神經活性與皮質醇分泌均較為活躍。皮質醇濃度升高會促進肝臟釋放葡萄糖，可能導致空腹血糖或夜間血糖波動加劇。此機制可解釋部分個案即使夜間未大量進食，隔日清晨血糖仍偏高之現象。
4. 進食時間延後與飲食內容改變
晚睡者較易出現晚餐時間延後、消夜頻率增加，以及含糖飲料或零食攝取增加等行為。研究顯示，在二型糖尿病族群中，較晚的作息與較晚的晚餐時間，與較差的血糖控制具相關性。
5. 褪黑激素升高期間進食之影響
夜間接近睡眠時間時，褪黑激素濃度上升，身體逐步進入休息與修復模式。若此時攝取高糖或高澱粉食物，胰島素分泌與葡萄糖處理效率可能較不理想，進一步影響血糖穩定性。
營養師林俐岑表示，晚睡對血糖代謝之影響，涉及胰島素敏感度下降、壓力荷爾蒙升高、進食時間延後及生理時鐘紊亂等多重機制，長期可能增加胰島素阻抗與第二型糖尿病風險。建議從調整晚餐時間、提早就寢、確保每日7小時睡眠著手，有助於改善血糖代謝、穩定隔日食慾，並提升體重管理成效。