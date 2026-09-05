防癌食物｜多數癌症早期無症狀？小心6種大隱藏版癌症 營養師教8種防癌飲食遠離威脅

無症狀癌症避無可避？有營養師指出，許多癌症在早期是毫無症狀，一旦發現時就可能已經進入晚期，甚至癌細胞已經擴散。營養師指出，有6種癌症是隱藏版癌症，早期症狀不明顯。不過生活習慣與癌症發生率相關，有8種飲食有助預防癌症，遠離威脅。

防癌食物｜多數癌症早期無症狀？ 營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，許多癌症在早期階段的症狀極為不明顯，往往難以引起警覺，待身體出現明顯不適時，病程可能已進展至中後期。因此，定期篩檢與對身體變化的敏感度，對於癌症防治具有關鍵意義。常見無症狀癌症的臨床特性： 1. 大腸癌 早期症狀不明顯，常被誤認為便祕、腹脹、痔瘡或一般腸胃不適。多數患者是在出現血便、體重減輕或貧血後才進一步檢查。 2. 肝癌 肝臟缺乏痛覺神經分布，即使腫瘤逐漸增大，早期未必出現疼痛。當出現疲倦、食慾下降、黃疸或體重減輕等症狀時，腫瘤往往已非初期。

3. 胰臟癌 胰臟位於腹腔深處，早期不易被察覺。常見症狀如腰背痛、食慾不振、體重減輕或血糖異常，多數患者確診時已屬晚期。 4. 卵巢癌 卵巢癌早期症狀不明顯，常見表現如腹脹、頻尿、骨盆悶痛或消化不良，容易被誤認為腸胃問題或婦科不適。 5. 肺癌 多數患者早期無明顯症狀，待出現持續咳嗽、胸痛、呼吸困難或咳血時，疾病可能已進展。即使無吸菸史，仍可能因空氣污染、油煙或家族史等因素增加風險。 6. 乳癌 許多早期乳癌並無疼痛，當出現乳房腫塊、乳頭凹陷、異常分泌物或乳房外觀改變時，應盡速就醫檢查。

癌症早期與晚期的治療效果存在顯著差異。早期發現不僅治療選擇較多，5年存活率亦明顯提高。營養師高敏敏指出，主動進行篩檢，遠比等待症狀出現更為可靠。

防癌食物｜5種致癌食物 雖然目前尚無單一食物可保證預防癌症，但長期飲食型態已被證實與癌症風險相關。建議減少攝取以下食物： 加工肉品(如香腸、煙肉、火腿)

油炸食品

精緻甜點與含糖飲料

反式脂肪與燒焦烤肉

過量酒精 這種飲食形態可能會導致慢性發炎、肥胖及代謝異常風險 也可能提高部分癌症發生機率。

防癌食物｜營養師教8種防癌飲食遠離威脅 所以，營養師高敏敏建議優先選擇以下食物： 深綠色蔬菜(富含植化素與葉酸) 十字花科蔬菜(如西蘭花、椰菜) 茄紅素食物(如番茄、西瓜) 莓果類(富含花青素) 堅果種子(提供維他命E與好油脂) 豆類製品與全穀雜糧 橄欖油、苦茶油、牛油果等優質油脂 根據世界癌症研究基金會的資料，約30%至50%的癌症與生活型態相關，包括飲食、體重控制、運動習慣、吸煙與飲酒等因素。防癌的關鍵在於整體生活習慣的調整，而非依賴單一保健食品或特定食材。她強調，定期篩檢、均衡飲食與規律運動，是目前最具證據支持的防癌策略。