心跳時快時慢？留意心室血栓危機 醫生籲：養成日常3個好習慣

許多人常誤以為心跳忽快忽慢只是短暫勞累，卻忽略心房顫動潛藏的血栓與中風危機。大林慈濟醫院心臟內科李易達主任提醒，心房顫動不只是心臟跳動不規則，更可能增加心臟衰竭風險。建立正確預防觀念有助於降低心律不整發作，守護心律健康需從日常習慣做起。
逾半數心房顫動患者無症狀 應及早留意「沉默殺手」
大林慈濟醫院心臟內科心律不整專家蔡俊雄醫生表示，患者可能出現心悸、胸悶、呼吸困難、疲倦或頭暈等不適。根據觀察發現，高達三至八成患者完全無症狀，直到發生腦中風或心臟衰竭才被察覺。被稱為沉默殺手的疾病易使血液滯留形成血栓，若進入腦部恐引發缺血性腦中風，及早評估風險相當關鍵。
心房顫動照護重點 共病與風險因素納入管理
蔡俊雄醫生指出，心房顫動照護已從單純控制心跳進階至強調共病管理。根據2024年心房顫動指引，臨床上已將下列項目列為重要管理指標：
高血壓
糖尿病
心臟衰竭
肥胖
阻塞性睡眠呼吸中止症
身體活動與飲酒
體重過重易誘發心房顫動 減重與好眠成穩心關鍵
各項風險因素中，減重是穩定心律的重要環節。肥胖屬於心房顫動的獨立風險因素，適度減輕體重並提升心肺適能，觀察發現有助於降低心房顫動負荷。阻塞性睡眠窒息症也與心房顫動密切相關，患者應留意自身睡眠狀況，接受專業篩檢與處置。
心房顫動患者應適時運動 醫生盤點日常三好習慣
蔡俊雄醫生提醒，罹患心房顫動不代表必須停止運動，適度且規律的活動有助於體重控制並維持生活品質。建議可從散步、游泳或騎腳踏車開始，依個人病況與醫生討論。李易達主任呼籲，病友配合臨床治療外，更應將減重、好眠與常運動落實於日常。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】
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