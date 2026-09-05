心跳時快時慢？留意心室血栓危機 醫生籲：養成日常3個好習慣

許多人常誤以為心跳忽快忽慢只是短暫勞累，卻忽略心房顫動潛藏的血栓與中風危機。大林慈濟醫院心臟內科李易達主任提醒，心房顫動不只是心臟跳動不規則，更可能增加心臟衰竭風險。建立正確預防觀念有助於降低心律不整發作，守護心律健康需從日常習慣做起。

逾半數心房顫動患者無症狀 應及早留意「沉默殺手」

大林慈濟醫院心臟內科心律不整專家蔡俊雄醫生表示，患者可能出現心悸、胸悶、呼吸困難、疲倦或頭暈等不適。根據觀察發現，高達三至八成患者完全無症狀，直到發生腦中風或心臟衰竭才被察覺。被稱為沉默殺手的疾病易使血液滯留形成血栓，若進入腦部恐引發缺血性腦中風，及早評估風險相當關鍵。

心房顫動照護重點 共病與風險因素納入管理

蔡俊雄醫生指出，心房顫動照護已從單純控制心跳進階至強調共病管理。根據2024年心房顫動指引，臨床上已將下列項目列為重要管理指標：