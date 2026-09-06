廚房必備｜廚房只用一支油又炒又煎？恐危害全家健康 營養師教3大高低溫選油法

廚房必備｜營養師教3大高低溫選油法
營養師彭逸珊在其facebook專頁上分享指，許多家庭習慣以單一款烹調用油應付所有料理方式，從涼拌、快炒至高溫煎炸皆使用同一油品。然而，不同油品有其適用的溫度範圍與營養特性，選用正確的油品不僅影響菜餚風味，更與油脂穩定度及營養攝取密切相關。以下依烹調溫度分為三類，提供具體選油建議：
低溫烹調(沙律、涼拌、水炒、熄火後淋油)
此類料理方式溫度較低，或於加熱完成後添加，適合富含多元不飽和脂肪酸、營養價值高但耐熱性較低的油品。
推薦油品：亞麻仁油、紫蘇油
使用方式：此類油品不適合高溫加熱，建議用於調製沙律醬汁、涼拌菜餚，或於菜餚起鍋熄火後淋上一湯匙拌勻，以保留其營養成分。
中溫烹調(一般炒菜、煲湯)
此為最常見的烹調方式，鍋內溫度介於油品發煙點之間，需選擇氧化穩定性較佳的油品。
推薦油品：大豆油、葵花油、芥花油、葡萄籽油、橄欖油
使用方式：品質良好的初榨橄欖油亦適用於中溫炒菜，並非僅限涼拌。建議採用「水油炒」方式，先加入少許水再下油，有助於控制鍋內溫度，避免油品過熱產生氧化產物。
高溫烹調(油炸、大火快炒、煎魚煎肉)
此類料理需長時間或反覆加熱至較高溫度，應選擇飽和脂肪酸比例較高、氧化穩定性較佳的油品。
推薦油品：苦茶油、牛油果油、棕櫚油
使用方式：棕櫚油雖耐高溫，但飽和脂肪酸含量較高，居家烹調建議優先選擇牛油果油或苦茶油，兩者均具備良好的熱穩定性與較佳脂肪酸組成。
廚房必備｜私藏3款廚房常備油
營養師彭逸珊建議，為兼顧不同烹調方式與營養需求，廚房可同時準備三款油品：
亞麻仁油：用於涼拌、拌麵、燙青菜後淋油
橄欖油：用於一般炒菜
苦茶油：用於煎肉、煎魚等高溫料理
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