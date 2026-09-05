38歲男鼻塞多年！睡覺只能用口呼吸 檢查揪「2問題」塞住鼻道

38歲洪先生從青少年時期便長期鼻塞，夜間經常反覆換睡姿仍難順暢呼吸，長期口呼吸也讓他早晨喉嚨乾痛、白天昏沉及注意力不集中。多年來雖使用鼻噴劑及口服藥物，症狀仍反覆。經臺北市立聯合醫院和平婦幼院區耳鼻喉頭頸外科主任徐欣健以鼻內窺鏡檢查，發現鼻中隔嚴重向左偏曲，並合併過敏性鼻炎造成雙側下鼻甲肥大，導致鼻道狹窄，經評估後接受內窺鏡微創鼻中隔鼻道成型術，術後鼻塞改善，睡眠及白天精神也逐步恢復。

鼻中隔彎曲合併鼻甲肥大 慢性鼻塞常見原因 徐欣健醫生表示，鼻中隔是分隔左右鼻腔的軟骨與骨性結構，許多成年人都有程度不一的偏曲，但若彎曲程度明顯造成鼻道狹窄，就可能引發慢性鼻塞、鼻音重、打鼾，甚至影響睡眠。下鼻甲則負責調節氣流、溫暖及濕潤吸入的空氣，過敏性鼻炎或慢性鼻炎長期發炎，也可能造成下鼻甲肥大。 當鼻中隔偏曲與下鼻甲肥大同時存在，鼻塞可能更加明顯，若藥物治療效果有限，應由耳鼻喉科進一步檢查，確認是否存在結構性阻塞，再評估治療方式。

內窺鏡矯正鼻中隔 同步改善下鼻甲肥大 徐欣健醫生指出，內窺鏡微創鼻中隔鼻道成型術是在內窺鏡輔助下，進行黏膜下鼻中隔矯正及肥厚性下鼻甲部分切除。鼻中隔矯正會針對造成偏曲的軟骨及骨片進行移除或重塑，同時盡量保留鼻腔黏膜；下鼻甲則處理造成阻塞的多餘組織，以增加鼻道空間。 手術在全身麻醉下進行，約需40至60分鐘。洪先生術後依醫囑覆診，約第5天感受到鼻道暢通，內窺鏡檢查顯示鼻道空間改善、黏膜癒合良好，目前已能較順暢地以鼻呼吸。

長期鼻塞別只靠忍耐 先找出真正原因 徐欣健醫生提醒，鼻塞成因很多，除了過敏性鼻炎，也可能與鼻中隔彎曲、下鼻甲肥大等結構問題有關，不能一概而論。若長期鼻塞、夜間張口呼吸、打鼾或睡眠品質受到影響，建議至耳鼻喉科接受評估，由醫生依症狀及檢查結果選擇藥物、鼻腔照護或手術等適合的治療方式。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】