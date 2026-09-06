長輩記憶變差又抗拒社交？小心係「老年抑鬱症」

許多家庭常面臨長輩不愛出門、對過去熱衷事物失去興趣，甚至常抱怨老了沒用。晚輩常誤以為這是正常老化現象。衛生福利部草屯療養院老年精神科主任郭佳倫提醒，這些孤獨與厭世感，很可能不是正常老化，而是老年抑鬱症或失智症引發的求救訊號。

老年抑鬱多為非典型症狀 易被誤認正常老化 郭佳倫主任表示，老年抑鬱症在台灣高齡群體極容易被家人忽略。大眾常誤以為抑鬱症，須表現出明顯悲傷，老年抑鬱症多以非典型症狀呈現。長輩多表現出持續的身體不適，如查不出原因的頭痛、胸悶、慢性疼痛，或記憶力突然變差、睡眠障礙，甚至開始自我孤立與抗拒社交，極少主動訴說心情不佳。 區分正常老化與老年抑鬱差異 為幫助大眾日常及早察覺，郭佳倫主任傳授區分正常老化與老年抑鬱的關鍵差異：

記憶與認知功能的表現：正常老化的長輩，偶爾會忘記事情，但經提醒，能想起來且自理能力不受影響；老年抑鬱或失智前兆長輩，記憶衰退伴隨定向感混亂，甚至認知功能明顯下滑。

對生活的熱情與活力：老化會讓長輩體力下滑，但依然保有情感連結樂於互動；抑鬱症長輩，表現出持久的「情感淡漠」對任何事提不起勁，甚至產生嚴重無價值感與厭世念頭。

早期篩檢與專業介入 協助長輩找回生活品質 郭佳倫主任強調，老年抑鬱症並非不可逆轉，早期篩檢與專業醫療介入具關鍵指標意義。透過藥物調理與心理支持，多數長輩都能重新找回生活品質。晚輩的有效陪伴是重要的支持，建議多帶長輩出門散步曬太陽，耐心聆聽他們聊聊過去，引導長輩說出內心感受。 日常陪伴與警覺心 是守護長輩晚年生活後盾 衛生福利部草屯療養院院長丁碩彥呼籲，理解長輩情緒變化需具備專業與耐心。面對老化帶來的身體轉變或心理孤獨感，家人的警覺心與及時陪伴，是守護長輩晚年生活最強後盾。日常生活中，對長輩身心健康給予理性呵護，才能讓他們迎來健康圓滿的銀髮生活。