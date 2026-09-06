晚期乳癌非人生倒數！40歲母親靠精準治療圓夢 全家同遊歐洲

40多歲的小敏(化名)正值上有老、下有小、承擔家庭與工作的「三文治世代」，卻不幸確診荷爾蒙陽性晚期乳癌。而治療從標靶藥物快速換到傳統化療病情卻不見起色，在確診及治療效果不彰的接連打擊下，更一度引發嚴重呼吸喘症狀，連好好陪伴家人都成為奢望。所幸，在醫療團隊建議下，小敏接受了Trop-2 ADC(抗體藥物複合體)治療，短短2、3個月病情便獲得穩定控制。症狀改善後，小敏決定不再向命運低頭，與醫生討論後在身體狀況允許下，牽著全家人的手前往歐洲深度旅遊20天，圓了人生最大的夢想。雖然之後仍面臨抗癌挑戰，但這趟旅程已為全家人留下最珍貴、無憾的美好回憶。

「三文治世代」壓力大！約一成乳癌病友因恐懼逃避治療 台南市立醫院醫療副院長兼血液腫瘤科主任李楊成醫生表示，荷爾蒙陽性乳癌約佔所有乳癌患者的六成，是臨床上最主要的族群。過去患者多仰賴荷爾蒙療法合併CDK 4/6抑制劑或接續mTOR抑制劑作為第一、二線治療，就能有效抑制癌細胞。然而，仍有部分患者可能在治療一年內產生抗藥性，過去這群患者一旦惡化，往往僅剩傳統化療可以選擇。李醫生補充，臨床觀察發現，無論年輕或年長的乳癌病友，常因擔憂傳統化療的副作用而抗拒治療，甚至有約一成的患者，在腫瘤暫時受到控制時，就選擇逃避暫停療程，這樣的選擇往往會導致病情復發不可控，站在醫護人員的角度來說，非常惋惜，這相當於錯過了穩定控制與延長存活的機會！因為抗癌就像一場「接力賽」，當傳統治療遇到瓶頸，目前已經有許多強而有力的治療可以接力，例如Trop-2 ADC藥物適用於傳統化療效果不彰後的接力治療，幫助病友延續希望。

「精準導彈」直擊癌細胞！ Trop-2 ADC 延緩惡化、兼顧生活品質 Trop-2 ADC具備如同「精準導彈」的特性，能精確鎖定癌細胞上的Trop-2蛋白抗原，進入癌細胞內部後才釋放強效化療藥物；搭配「旁觀者效應」，可一舉清除目標及其周圍的癌細胞，同時顯著降低對正常細胞的傷害與副作用。 臨床數據顯示，Trop-2 ADC能為荷爾蒙陽性晚期的乳癌病友帶來實質效益： 延長存活：整體存活期顯著優於傳統化療

降低風險：延緩疾病惡化風險並降低死亡風險

維持生活：Trop-2 ADC相較傳統化療能降低副作用與不適，讓患者在治療期間仍能維持生活品質、勇敢追夢

醫鼓勵 HR+ 晚期乳癌病友積極治療迎第二人生 李楊成醫生表示，患者能在黃金治療期獲得優質武器，為更多像小敏一樣的晚期乳癌家庭，爭取更多高品質的陪伴時光與人生圓夢的機會。 「積極治療，是為了更好的生活。」李楊成醫生鼓勵所有晚期乳癌病友，晚期不代表人生進入倒數，而是重新設定人生目標的契機，透過精準醫療，晚期乳癌患者同樣能活出精彩、不留遺憾的第二人生。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】