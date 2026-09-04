唱歌飆高音 可誘發中風

唱歌是身心健康的社交娛樂，可是用力飆高音時，卻有可能誘發腦中風或血管破裂。神經外科專科醫生霍錦福指，「一名五十多歲的家庭主婦與友人唱卡拉OK，唱得興起之際突然休克，送院後確診由『煙霧病』引起的缺血性中風。煙霧病患者的腦血管對二氧化碳濃度極度敏感，唱歌、吹奏樂器、情緒激動甚至用力吸啜麵條，均可因過度換氣誘發中風；若反覆缺血而不處理，腦功能將持續衰退，導致不可逆轉的認知障礙。」
腦血管收窄如煙霧
霍錦福解釋煙霧病是一種罕見的慢性腦血管閉塞疾病，特點是腦底主要血管(頸內動脈末端)逐漸狹窄甚至閉塞，影響腦部血液供應。大腦為自救會增生大量微細血管代償供血。在1960至1970年代，因血管造影解像度低，這些增生血管拍出來「如煙霧般模糊」，日本醫生遂命名為Moyamoya Disease(煙霧症)。
煙霧病有2個發病高峰期，分別是5至10歲兒童，及40至50歲成年人。研究顯示，中國每10萬人中約有1.14人罹患此病，2016至2018年間新症數字增加一倍。香港罕見疾病聯盟已將煙霧病列為本港認可的罕見病之一。
成人兒童病徵各異
霍錦福指出，煙霧病患者的增生血管對二氧化碳濃度極為敏感，所以當血液中二氧化碳濃度下降，血管便會強烈收縮，加劇腦缺血。因此，患者進行劇烈運動、用力唱歌或吹奏樂器，均可能誘發中風。
成人病徵包括單側肢體無力、眩暈、抽筋、言語不清或視力模糊；兒童表現較隱晦，可出現持續頭痛、哭鬧時過度換氣可引到昏迷，甚至記憶力逐漸變差。霍錦福分享另一個案，「一名父親努力教兒子英文生字，孩子數月前尚能記住，最近卻頻頻忘記，父親一度懷疑兒子偷懶。經檢查後確診煙霧症，始知記憶衰退屬腦缺血徵狀。」
反覆缺血損腦功能
霍醫生強調，煙霧病若未能及時診治，反覆的腦缺血發作將對腦組織造成累積性損害。「腦功能將愈來愈差，導致認知障礙、記憶力及執行功能受損，嚴重者影響日常生活。」大人有病徵而不處理，一年內中風機率為5%至17%；兒童更嚴重，約三分之二患者的血管會持續惡化。
搭橋手術為主要治療
診斷方面，可透過磁力共振血管造影(MRA)甚至侵入性腦血管造影(DSA)檢查血管狹窄及異常增生情況。
霍錦福表示，治療上，藥物對煙霧症療效有限。嚴重者須進行「腦血管搭橋手術」，分為直接及間接兩種。直接搭橋是將頭皮血管直接接駁至腦內血管，即時增加供血；間接搭橋則將富含血管的頭皮、腦膜組織貼附在大腦表面，待其慢慢長出新血管，過程約需3至6個月。「兒童血管較細，常優先考慮間接搭橋；成人則以直接或聯合搭橋為主。研究顯示，術後血管暢通率可逾九成。」