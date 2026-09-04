唱歌飆高音 可誘發中風

唱歌是身心健康的社交娛樂，可是用力飆高音時，卻有可能誘發腦中風或血管破裂。神經外科專科醫生霍錦福指，「一名五十多歲的家庭主婦與友人唱卡拉OK，唱得興起之際突然休克，送院後確診由『煙霧病』引起的缺血性中風。煙霧病患者的腦血管對二氧化碳濃度極度敏感，唱歌、吹奏樂器、情緒激動甚至用力吸啜麵條，均可因過度換氣誘發中風；若反覆缺血而不處理，腦功能將持續衰退，導致不可逆轉的認知障礙。」

腦血管收窄如煙霧

霍錦福解釋煙霧病是一種罕見的慢性腦血管閉塞疾病，特點是腦底主要血管(頸內動脈末端)逐漸狹窄甚至閉塞，影響腦部血液供應。大腦為自救會增生大量微細血管代償供血。在1960至1970年代，因血管造影解像度低，這些增生血管拍出來「如煙霧般模糊」，日本醫生遂命名為Moyamoya Disease(煙霧症)。