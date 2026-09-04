ADHD搞對抗？試試提升多巴胺

ADHD(專注力失調及過度活躍症)是家長十分關心的問題。精神科專科醫生張漢奇表示，過往有不少人認為ADHD毋須處理，孩子長大後問題自然會消失；但現時知道，有部分ADHD會延至成年之後，若一直沒有處理的話，即患者持續十多年受這病困擾，對學習、工作、人際關係等可帶來很大影響。 張漢奇指出，根據近年的統計，每3個患ADHD的小朋友之中，會有一個在18歲之前擺脫這病的影響，但另外兩個就可能持續會有這病的症狀，「這也是近年漸受關注的成年人ADHD問題。」

問題癥結在於成長過程 一般以為成年人ADHD問題的重點是「對他們日常有甚麼影響」，但其實更應關注的是「這病對他們的成長過程有甚麼影響」。張漢奇指，「因為，隨著年齡漸長，ADHD患者受這病的影響也會逐步減少。例如衝動、過度活躍的行為，當年紀大些就會明顯減少，但仍可能殘留專注力失調的問題，例如在工作上沒有其他人那麼集中精神。」 當一個成年人被發現有ADHD，而日常表現有專注力失調甚至衝動的情況，可能被認為是ADHD當下的影響，其實更可能是因為ADHD在成長過程中沒有處理好，對成年後造成難以逆轉的情況。

研究指犯法比率較高 「可想像一下，一個ADHD患者在成長過程中一定很難和別人相處。專注力方面，在學校會經常被老師指責，學習不專注，成績必定不理想，臨床所見很多患者都有留級的問題。而過度活躍方面，衝動是一個令人擔心的問題，萬一到成年後他們仍改不了，而讀書成績又不好，一般都很難在社會取得成就。」張漢奇說。 他又表示，曾見過一些成年人ADHD個案，人大了，專注力卻沒改善，於是上班不準時，做事錯漏百出，容易搞對抗、和人爭執、發生交通意外，甚至觸犯法例。外國有研究顯示，小朋友患ADHD如果一直不處理，長大後吸毒、犯法的比率也會比正常人高。

從多巴胺著手 那麼，從小對ADHD小朋友嚴加管教，賞罰分明，是否可以避免對成長的影響呢？ 「研究發現，有些患者的腦部某些方面發展比同年齡小朋友落後，所以無論在對事物的專注力、控制自己的衝動、其他行為等方面，都會有問題。例如有些研究指出，ADHD小朋友腦內的多巴胺比正常少，以致無法有效傳遞約束自己行為的指令。」張漢奇表示，「既然是腦部的問題，責打、賞罰就不是最有效的處理方法，而應從多巴胺著手。」 在正常狀態下成長 ADHD相關的腦功能問題，其中一種是因為患者腦前葉功能活躍度較低，因此可用藥物提升腦內多巴胺分泌，令腦功能也跟著提升，從而糾正小朋友專注力失調和衝動、過度活躍的問題，讓他們在正常狀態下成長。「有些家長擔心小朋友用藥會有副作用，其實現時常用的ADHD藥物已使用多年，副作用不多。當小朋友服藥後，腦部功能提升，學習及家長教養更易入手。建議家長有疑問可詳細諮詢醫生。」張漢奇解釋。