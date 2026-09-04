糖尿病年輕非免疫 控制欠佳易傷器官

糖尿病無聲無息，於早期甚至血糖惡化時，患者未必有明顯不適。內分泌及糖尿科專科醫生黃卓力指出，數據顯示每5名糖尿病成年患者有一名在40歲前發病，平均發病年齡僅30歲，生活模式是重要誘因之一，故年輕非免死金牌，尤其具有風險因素人士應定期檢測血糖。 資深IT專家蘇先生(Michael)於15年前、三十多歲的時候確診糖尿病。他並無家族史，惟工作繁忙令生活和飲食極不規律，應酬關係經常喝酒和甜飲，又常吃消夜和熬夜，導致體重飆升，體重指數(BMI)高於30，屬嚴重肥胖水平。但後來突然瘦了十多磅，才察覺異樣求醫並確診糖尿病。

自行停藥致惡化 Michael最初有用藥控病，惟一天須服用十多粒藥，工作又須帶藥外出感覺麻煩，加上無甚病徵自覺無大礙便自行停藥。惟之後高血糖引致的問題逐漸浮現，如脾氣暴躁、沒精神、視力模糊等。到5、6年前游水使用公共毛巾，令背部傷口受細菌感染，服用兩周抗生素仍未好轉，醫生檢查才驚覺血糖已達二十多度(mmol/L)的危險程度。在醫生告誡下Michael重新接受治療，每日只須服用4粒藥，包括SGLT2抑制劑等，讓血糖受控，背部感染亦很快康復，體重比高峰期減去約20磅。

可致多種併發症 黃卓力提醒，糖尿病患者未必有徵狀，部分人或出現容易疲倦、體重下降、視力模糊情況，而每個患者表現不一。「若長期血糖控制欠佳，會對血管及神經造成影響，除容易傷口感染及癒合不良外，還可影響全身多個器官，如糖尿腎、糖尿腳、糖尿眼，並增加心血管疾病、骨質疏鬆、腦退化風險。」研究指多達1/3糖尿病患者腎功能衰退，即涉及全港約20萬名患者，情況嚴重可能要長期接受透析治療(洗腎)，生活質素大受影響。 每年一血一尿

由於血糖會影響全身血管，糖尿病管理不可只著眼於血糖控制，患者每1至2年應接受一次併發症篩查；針對糖尿腎，更應每年作「一血一尿」檢查，即驗血檢查腎小球過濾率(eGFR)，以及驗尿檢查白蛋白尿(UACR)，監察腎功能，以免錯過介入治療時機。 新型藥物可保腎 黃卓力指治療從3方面著手，首先要改善相關高危因素，例如要戒煙、減重，並控制好血糖、血壓和血脂。其次是用藥，有多種藥物可助控制血糖，而對於有心腎風險患者，可優先考慮SGLT2抑制劑等控糖兼可保護心腎的藥物。研究指及早採用SGLT2抑制劑及RAAS抑制劑等治療，或可將惡化至末期腎衰竭的時間延遲達15年。最後是恆常監察，及早介入，減低長遠併發症風險。