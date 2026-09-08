告別爆汗難眠與忟憎 中醫揭示更年期調理關鍵：內在平衡結合抗氧化才是根源

不少女性步入中年後，常會在半夜突然感到全身發熱爆汗，隨之而來的是難以入睡、白天疲勞累積，甚至無故感到煩躁忟憎，情緒起伏不定。有些女士發現自己的肌膚出現斷崖式衰老、關節酸痛，即使飲食與生活習慣沒有大改變，腰圍卻逐漸浮腫，出現難以消退的假肚腩。這些生理與心理的變化，往往正是身體步入更年期的警號。若忽視這些不適，相關的折磨可能長達10年之久。許多人以為更年期困擾單純源於女性體內水平失衡，但中醫及現代醫學均指出，這其實只是其中一半原因，若想徹底重拾健康狀態，必須由身體機能的根源著手。如果及早正視及調理，或可大幅減輕更年期帶來的不適。

想要了解自己或身邊親友是否已經步入更年期，可以透過日常觀察進行初步自我評估。若以下7大常見情況中出現3項或以上，便代表身體正發出更年期警號，建議向專業人士諮詢或及早做好內在調理，以減輕不適感。 1. 面部、胸口突然爆汗、發熱及發紅 2. 夜間難以入睡，即時入睡但只維持於淺層睡眠，經常感到疲勞 3. 情緒突然起伏，莫名感到煩躁、忟憎，容易發脾氣 4. 心跳突然加速，有時會伴隨胸悶感 5. 皮膚出現斷崖式衰老現象，皺紋，皮膚乾燥，面色暗啞

6. 飲食及生活習慣沒有大改變，但身形明顯走樣，腰變浮腫，甚至有假肚腩 7. 關節骨骼容易酸痛 幕前女演員真實告白 雙重壓力下尋求解方 即使是日常習慣面對鏡頭的女演員，同樣難逃更年期的困擾。前TVB演員李漫芬離巢後全力發展直播帶貨與電台主持事業，同時要照顧家庭，生活充實。然而，她亦曾因更年期症狀而倍感壓力。她透露，自己曾在拍攝現場等候時，明明開著冷氣，卻突然全身發熱爆汗、心跳加速，甚至面紅得讓同事以為生病。 晚上回到家後，雖然身心疲憊，但半夜經常醒來且難以再次入睡，導致情緒極易煩躁。「試過喺廠等埋位吹住冷氣，但突然成個人好熱爆曬汗，個心又跳好快，面紅到同事以為我唔舒服。開完廠返到屋企已經好攰，但成日瞓到半夜就醒左，個人仲好忟！」

對於幕前工作者而言，外貌與身材的維持至關重要，但當時面色殘瘁與腹部浮腫的問題，即使持續運動及嚴格控制飲食也難以改善。這類真實經歷，正反映出許多職場與家庭兩忙的女性在面對更年期時的無助感。

中醫解釋氧化壓力 氣血與細胞修復為調理核心 註冊中醫師曾偉恆指出，更年期除了體內女性水平出現劇烈波動外，身體的調節機能與表現亦會顯著下降。從現代醫學角度來看，這與細胞的氧化壓力密切相關。隨著年歲增長，細胞的抗氧化能力逐漸減退，導致修復能力與新細胞生成的速度均不如以往，進而打亂體內的吸收與代謝平衡。因此，中醫在更年期的調理上，特別強調兼顧氣血平衡與扶正補虛。除了滋補體液以紓緩潮熱外，更需要補益肺腎、調節正氣，從而提升身體機能的自愈與修復能力，由內至外改善整體更年期狀態。

逆轉狀態關鍵︰中草本結合專利抗氧成分 雙重升級全面煥發女性活力 要改善更年徵狀，除了由日常生活著手，選擇合適的保健品能讓調理事半功倍。合適的保健品不應僅止於暫時紓緩表面症狀，更需針對細胞老化與氧化問題進行深度修復。「草姬更年美」採用經典中草本成分，如熟地黃、陳皮、白芍及茯苓等，專注於滋陰滋補與平衡體內環境，能有效清熱涼血、調節氣血運行，從而顯著減輕潮熱爆汗、胸悶心悸及半夜易醒等不適。產品特別加入專利成分*「富硒蛹蟲草」，科研實證其清自由基能力比一般蛹蟲草高出172% #，能為細胞提供強效的防氧化保護屏障，由根源減緩身體機能衰老的速度。

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