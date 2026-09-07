保健品｜末期患者亂食保健品 恐加速器官衰竭 醫生揭4大危機恐加速離世

保健食品在不當的時間食用，反而可能對身體造成負擔。有醫生指出，生命末期患者的家人總會選擇用保健食品為他們補充營養，但對於生命末期或病危的患者而言，強行餵食或灌注保健食品，不僅無法逆轉或延緩器官衰竭的進程，反而極可能轉化為加速器官衰竭、甚至致命的「危險食品」，有可能會引致4大危機。

保健品｜末期患者亂進補保健食品 恐加速器官衰竭 重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，常常有末期的患者家屬帶來人參、靈芝、魚油、高劑量維他命及滴雞精等的保健食品。原因是家屬擔心「沒有給予足夠營養」會加速患者體力耗竭。這種心情在臨床上極為常見，面對即將失去的親人，家屬往往會產生「是否還漏做了甚麼」的念頭，試圖透過補充營養品來延緩病程。然而，在生命末期階段，身體的生理狀態已與日常不同，此時保健食品未必是「補品」，反而可能成為身體的額外負擔。

保健品｜ 醫生揭4大危機恐加離世 黃醫生解釋指，不建議自行給予保健食品的原因是： 1. 增加肝腎代謝負荷 生命末期的患者，肝臟與腎臟功能通常已顯著下降，處於衰竭或極度虛弱狀態。保健食品中的成分(如高劑量維生素、人參、靈芝、滴雞精等)皆需經由肝腎代謝。在此階段強行補充，不僅無法被有效利用，反而可能加重器官負擔，加速功能惡化。

魚油、人參、靈芝、維生素或高蛋白粉等產品，在此階段的吸收效率有限，還可能增加出血風險、腸胃不適、藥物交互作用或肝腎負擔。

2. 藥物交互作用風險 末期患者通常正在接受多種維持生命或緩解症狀的藥物治療，如強心針、升壓劑、鎮靜止痛劑或抗凝血劑。保健食品中的活性成分可能與這些關鍵藥物產生交互作用，影響藥效或引發不可預期的副作用，例如增加出血風險。 3. 吞嚥困難與吸入性肺炎風險 末期患者的吞嚥反射通常已明顯減弱，甚至處於意識不清狀態。此時強行餵食膠囊、錠劑或液體保健品，極易造成嗆咳或吸入性肺炎，此為末期患者常見且致命的併發症。 4. 照護目標的轉變

在生命末期，醫療照護的核心目標已從「積極治療與營養支持」轉向「症狀緩解與舒適照護」。保健食品無法逆轉器官衰竭的進程，強行給予反而可能增加患者的身體不適。

保健品｜4招舒適陪伴更有用 黃醫生表示，相較於補充保健食品，末期患者更需要的是舒適與陪伴，具體可執行之方式包括： 諮詢主治醫療團隊：若有給予特定營養補充的需求，應先與醫師或護理師討論，切勿自行餵食。

口腔護理：末期患者常因張口呼吸而感到口乾，可用棉棒沾溫水或冰水輕柔濕潤口腔與嘴唇，此舉能帶來比保健食品更直接的舒適感。

舒適護理與按摩：協助翻身、輕柔按摩四肢或塗抹潤膚乳液，有助於緩解身體不適。

陪伴與道別：在此階段，聽覺通常是最後消失的感官。輕聲說話、表達感謝與道別，是最真實的心靈支持。

保健品｜食保健品前5大考量 若仍有給予保健食品的考量，建議向醫生釐清以下問題： 此保健食品在目前狀況下是否仍有明確的醫療用途？ 是否可能與抗凝血藥、抗生素或其他藥物產生交互作用？ 患者的肝腎功能是否足以代謝該產品？ 吞嚥或管灌方式是否安全？ 繼續使用是否符合現階段的照護目標？ 黃醫生指，在生命末期階段，未經醫療團隊評估，不宜自行給予任何保健食品。真正的支持，來自於尊重患者的舒適與尊嚴，以及陪伴與告別的溫暖。