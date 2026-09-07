心肌梗塞｜胃不適求醫揭心肌95%梗塞險死 醫生揭5大非典型症狀 教4大護心習慣

心肌梗塞不一定有胸痛。有醫生分享一宗案例指，一名患者早前僅出現胃部不適與胸口悶，求醫後發現動脈阻塞了95%，若心錯失黃金救援時間，可能已經送命，醫生指出，有5大症狀較非典型症狀，並教大家4大習慣有助保護心臟。

心肌梗塞｜胃不適求醫揭心肌95%梗塞險死 營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享指，該名患者幾個星期前，覺得胸口悶悶的，以為是胃不舒服，甚至打算著回家睡一覺就好。幸好家人察覺不對勁，堅持將他送到急診。檢查結果顯示，其左前降支冠狀動脈(LAD)已經阻塞了百分之九十五。醫生隨即為他放置了支架，將血流重新打通。醫生表示，若患者再晚一點求醫，結果可能完全不同。 許多人也以為心肌梗塞是「突然發生」的。但其實，真正突然的是症狀的出現，而不是疾病本身。血管的阻塞並非一朝一夕形成。膽固醇會隨著時間一點一滴地沉積在血管內壁，逐漸形成動脈粥狀硬化。這個過程往往歷時數十年。同時，血管壁內持續存在的低度慢性發炎，會讓這些斑塊變得愈來愈不穩。當某一天斑塊破裂，血栓會迅速形成，瞬間中斷血流，心肌因缺氧而受損，這就是臨床上所見的急性心肌梗塞。換句話說，今天發生的心肌梗塞，很可能是過去二、三十年生活習慣慢慢累積的結果。

心肌梗塞｜5大非典型症狀 許多患者會問，「我沒有胸痛，應該沒問題吧？」事實上，並非如此。典型的症狀包括胸口劇烈疼痛、冒冷汗、呼吸困難。但也有許多人表現出的症狀並不典型，例如： 胸口悶悶 肩膀痠痛 下巴疼痛 胃部不適 噁心想吐 劉醫生提醒，尤其值得注意的是，糖尿病患及年長者，症狀往往不明顯，有時僅表現為突然喘不過氣、異常疲倦或虛弱感。正因為症狀不典型，更容易延誤就醫。若胸口不適持續超過十幾分鐘，就應立即求醫。

心肌梗塞｜5因素血管提早老化 大家廣為所知的高風險因子包括高血壓、糖尿病、高膽固醇、吸煙、肥胖以及家族病史。但近年來，醫學界也愈加重視另外幾個因素都可能讓血管提早老化： 長期睡眠不足

慢性壓力

自律神經失衡

缺乏運動

慢性發炎狀態 其中，吸煙是極需關注的危險因子。吸煙不只是增加肺癌風險，更會直接傷害血管內皮細胞，加速動脈硬化的進程。因此，戒煙是保護心血管最重要的一步。 心肌梗塞｜4大護心習慣 劉醫生指，許多人認為，只要按時服用降膽固醇藥物就能確保心臟安全。事實上，藥物的輔助固然重要，但真正保護心臟的核心，是每天累積的生活習慣：

1. 飲食方面： 建議多選擇天然原型食物，包括各種顏色的蔬菜、水果、豆類、全穀雜糧、堅果以及深海魚。應減少加工食品、油炸食物與含糖飲料的攝取。 2. 運動方面： 每周至少進行150分鐘的中等強度運動，例如快走、踩單車或游泳。 3. 睡眠方面： 盡量維持每天7到8小時的高品質睡眠。長期睡眠不足會加重心臟負擔。 4. 壓力管理： 適度放慢生活節奏、練習深呼吸、規律運動或與家人相處，都能幫助交感神經系統放鬆，降低心血管系統的負荷。 劉醫生提醒，心臟每天默默跳動約十萬次。直到它真的撐不住時，才用劇烈的胸痛或極度疲憊提醒我們，是時候請停下來，好好照顧它。不要等到躺在急診室，才後悔沒有及早照顧自己的健康。真正的預防，不是在心導管室放置支架之後，而是在今天，從改變每一天的生活習慣開始。