母乳餵哺 研究：時間長短可能影響兒童專注力發展

不少證據均顯示餵哺母乳對母親及孩子有益處，而挪威一項研究亦發現，嬰兒最初幾個月的飲食，可能會影響他們未來數年的專注力表現，純母乳哺餵的時間愈長，孩子在8歲前出現專注力不足/過度活躍症狀的情況也愈少。

純母乳哺餵愈長 風險愈低

挪威一間大學的研究團隊分析了當地世代研究(Norwegian Mother, Father, and Child Cohort Study)中37,600個家庭的資料，以追蹤孩子接受母乳哺餵的時時及之後的情況。母親在生產6個月後回答有關純母乳哺餵、混合哺餵，以及何時開始讓孩子接觸其他液體及固體食物的問題，從而估算每名兒童接受純母乳哺餵的時間長短。

結果發現，孩子接受純母乳哺餵的時間愈長，在3歲、5歲及8歲時的專注力不足/過度活躍症狀便愈少，而任何形式的母乳哺餵都與較少的症狀有關，但哺餵時間長、程度愈高，兩者的關係亦愈為明顯。