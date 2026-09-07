草間彌生97歲辭世！眼前幻覺催生圓點宇宙 醫解釋藝術如何融入身心治療

日本藝術家「圓點女王」草間彌生(Yayoi Kusama)以獨特的圓點圖案、南瓜及「無限鏡屋」等作品聞名全球，近期傳出已於上月在東京逝世，享壽97歲。她曾在專訪中談到，自己多年來與焦慮、恐懼、死亡念頭等共存，並將面對疾病的痛苦轉化為藝術創作，成為支撐自己走下去的力量。中山醫學大學附設醫院身心科朱柏全主任表示，草間彌生將藝術視為自我救贖的方式，與藝術治療概念上不完全相同，但臨床觀察也看到，繪畫、著色、捏陶等創作有助於患者抒發情緒、緩解壓力，亦可成為醫療人員與患者的溝通管道，因此，藝術治療目前也是身心科的治療策略之一。

部分身心疾病患者可能出現幻覺 視幻覺須先排除器質性原因 草間彌生過去曾自述，由於受童年家庭經歷影響，她約10歲起便開始出現幻視、幻聽，後來將病發時所見到的意象轉化為創作泉源，成為如今廣為人知的藝術風格。朱柏全主任指出，幻覺屬於身心疾病的症狀之一，目前醫學上認為，這類症狀與大腦神經傳導物質多巴胺濃度失衡有關；患者較常出現「聽幻覺」，例如聽見實際不存在的聲音，相比之下「視幻覺」則較少見，臨床若發現患者出現視幻覺，醫生在診斷上通常較為謹慎，會先排除器質性疾病如腦部腫瘤等，或其他生理因素。

在身心疾病方面，思覺失調症、雙相情緒障礙(躁鬱症)、重度抑鬱症、創傷後壓力症候群(PTSD)等患者皆可能有幻覺症狀。從年齡來看，幻覺相關症狀較常見於20歲左右的患者，兒童雖然仍有可能發生，但整體比例相對較低。 醫解釋何謂藝術治療 常見應用於這些治療情境 朱柏全主任說明，草間彌生的藝術創作經歷，與身心科的藝術治療並不完全相同；草間彌生本身具有深厚的創作功力，加上長期穩定接受治療、有專業人員護理，因此能夠將一天當中大量的時間投入到創作，「並非所有身心疾病患者都能像她一樣，長時間集中專注力去做一件事。」

藝術治療是一種結合心理治療和藝術創作的治療方式。朱柏全主任表示，藝術治療多由受過專業訓練的臨床心理學家，帶領患者進行創作，通常會從難度較低的曼陀羅畫、禪繞畫，或是繪畫、著色、捏陶等開始，時間約為半小時至1小時左右，協助患者抒發情緒、緩解壓力和焦慮，常見應用於思覺失調症、雙相情緒障礙(又稱躁鬱症)、抑鬱症、焦慮症等。 另外針對部分發展遲緩、自閉症、亞斯伯格症等語言表達能力較弱的兒童患者，或處在抑鬱或焦慮等狀態、不願以言語交流的成人患者，除了藉由藝術創作紓緩壓力之外，醫療人員也能透過創作過程增加與患者的互動，患者則可將創作作為表達的媒介，醫病以此進行溝通、逐步建立關係。

藝術治療須視病況評估 過程由專業人員協助 朱柏全主任指出，若患者病情穩定、又喜歡藝術創作，以此作為休閒活動、抒發情緒並無不可，但若希望透過「藝術治療」改善身心狀況，仍應由專業人員提供協助。在啟動治療前，臨床首先會確認患者本身不排斥藝術創作，以及是否處於相對穩定的狀態，例如急性期存在攻擊行為、情緒波動劇烈或有強烈自殺意念，患者可能較難專注於靜態的創作活動。另外也有患者可能同時具有完美主義傾向，可能因過度在意作品的品質導致壓力增加，此時應休息或停止創作，醫療人員在過程中也會觀察患者的狀態，適時調整療程內容與時間。