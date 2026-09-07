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健康
出版：2026-Sep-07 13:30
更新：2026-Sep-07 13:30

香港洗牙｜健康成人一年洗牙一次 牙醫提醒7種人一年要洗2至3次牙！

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香港洗牙｜健康成人一年洗牙一次 牙醫提醒7種人一年要洗2至3次牙！

香港洗牙｜健康成人一年洗牙一次 牙醫提醒7種人一年要洗2至3次牙！

口腔健康非常重要，除了每天刷牙、用牙線整理外，也應定期到牙醫診所檢查及洗牙，但到底多久要洗一次牙呢？洗得太密會不會洗壞牙？或因此出現某些狀況？

香港洗牙｜健康人士每年洗一次牙

牙醫陳澔賢在Instagram上分享，指衛生署建議一般健康人士每年只需洗一次牙就可，但這並不適用於所有人，有些人是需要更頻繁的治療，或需一年洗兩次牙，甚至3個月就要洗一次。

他解釋，其實不存在洗得太密會洗壞牙齒的情況，只要牙醫的洗牙程序正確就可。

香港洗牙｜誰一年要洗牙多於一次？

1. 弱能人士

弱能人士或無法自行護理牙齒而需要更頻繁地洗牙，以維持牙齒健康。

2. 頭頸部曾接受電療或化療的人士

在電療過程中，患者口腔的正常組織會受影響，引致唾液分泌減少、口腔黏膜發炎等，故此，他們日後會較易患上蛀牙及牙周病。

3. 正服食骨質疏鬆藥或注射骨質疏鬆針的人士

骨質疏鬆常見的治療藥物，或可能造成顎骨壞死，雖屬少數但仍有一定風險，建議患者定期洗牙及接受牙科檢查，平時也要注意口腔清潔，養成良好口腔衛生習慣。

4. 吸煙人士

食煙會加速牙石與頑固煙漬的形成，亦會降低牙齦的局部免疫力與血液氧氣供應，使細菌更容易滋生，增加患上牙周病的風險。

牙齒健康｜4種護牙食物（am730製圖） 牙齒健康｜4種護牙食物（am730製圖） 牙齒健康｜4種護牙食物（am730製圖） 牙齒健康｜4種護牙食物（am730製圖） 牙齒健康｜4種護牙食物（am730製圖）

5. 嚴重牙周病

由於嚴重牙周病的牙石滋生速度極快，需要更頻繁地清理牙菌膜與監察牙周袋狀況，為免惡化，一般建議每34個月接受一次深層洗牙。

6. 口腔很多植牙或假牙

植牙與固定假牙或活動假牙都需要定期洗牙與專業清潔，才能預防周圍發炎並延長使用壽命。

7. 系統疾病如糖尿病、血友病及愛滋病等

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