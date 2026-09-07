香港洗牙｜健康成人一年洗牙一次 牙醫提醒7種人一年要洗2至3次牙！

口腔健康非常重要，除了每天刷牙、用牙線整理外，也應定期到牙醫診所檢查及洗牙，但到底多久要洗一次牙呢？洗得太密會不會洗壞牙？或因此出現某些狀況？

香港洗牙｜健康人士每年洗一次牙

牙醫陳澔賢在Instagram上分享，指衛生署建議一般健康人士每年只需洗一次牙就可，但這並不適用於所有人，有些人是需要更頻繁的治療，或需一年洗兩次牙，甚至3個月就要洗一次。

他解釋，其實不存在洗得太密會洗壞牙齒的情況，只要牙醫的洗牙程序正確就可。