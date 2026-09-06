頭頸癌治療後護理挑戰 專家分享治療與復康關鍵

許多頭頸癌病友在經歷療程後，常發現進食吞嚥與說話變得困難，甚至嚴重影響日常社交生活。臺北榮民總醫院副院長楊慕華指出，病友在治療期間及治療後，極易面臨吞嚥營養與口腔照護等實質問題，而心理調適與溝通需求，同樣需要被高度重視，單靠單一醫療專業，往往難以涵蓋所有層面的護理需求。唯有透過醫療團隊與社會各界共同投入，才能讓病友獲得更完整且持續的長期照護支持。

精準治療新趨勢 醫生分享光免疫治療機轉與發展 針對病友高度關注的頭頸癌治療最新進展，臺北榮民總醫院口腔顎面外科主任吳政憲詳細說明精準治療新視野。包括光免疫治療相關醫療新知與作用機制，協助大眾了解可能的治療新方向。 透過醫療團隊將艱澀的專業資訊轉化為易懂內容，有助降低癌症治療過程中的醫病資訊落差，也讓病友在與醫療團隊討論臨床處置時，能對疾病本身及治療發展建立更全面、正確的認識。 癌後心理重建不可少 社工帶領找回生活節奏

完成階段性治療，並不代表所有挑戰隨之結束，疾病本身與治療過程，經常改變病友的外觀與日常社交模式。社工古登儒從心理與社會支持等面向，引導病友重新思考疾病後的人生。古登儒鼓勵病友，面對身體與生活改變時，不必急著回到發病前的狀態，應逐步找到適合自己的新節奏。重新建立生活目標與社會連結，是癌後照護的重要課題，需要專業人員持續從旁引導。

結合企業公益建構長期網絡 陪伴病友走向新生活 頭頸癌病友的需求，橫跨治療與復健等多個面向，單靠醫療體系難以涵蓋，所有資源需要串聯社會力量。楊政杰醫生提醒病友，出院後仍須落實日常吞嚥復健與營養護理，期盼跨界資源，陪伴病友順利重新生活。透過醫療與社會網絡的持續相伴，病友在面對疾病挑戰與重返社會的道路上將不再孤單。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】