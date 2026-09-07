男性更易染HPV 男女童應打針防癌

人類乳頭瘤病毒(HPV)不只會感染女性，男性同樣須警惕因感染HPV而罹癌的相關風險，尤其近年與HPV有關的口咽癌呈上升趨勢。香港中華醫學會因此提醒，家長應及早為子女注射HPV疫苗，以減低因HPV引起的疾病風險。 有性生活就有感染風險 HPV是一組包含逾200種相關病毒的病毒群，分為高危及低危，而高危型HPV可引起多種癌症，其中16及18型最為危險，HPV主要透過親密的皮膚或黏膜接觸包括性交、口交及接吻等，因此絕大部分有性生活的人，都有機會感染HPV。

香港中華醫學會會長兼呼吸系統科專科醫生陳真光指，如感染低危型HPV後的症狀多為皮膚或黏膜病變，甚至可為無症狀；惟HPV感染中達半為高危型HPV，雖身體免疫系統可自動清除大部分病毒，但如持續感染，最終可演變為癌症。現時HPV病毒會引致的癌症包括口腔癌、陰莖癌、外陰癌、肛門癌、陰道癌及子宮頸癌，非只有女性在感染後罹癌。 男性較難清除體內病毒 中大醫學院耳鼻咽喉——頭頸外科學系系主任及教授陳英權引述最新研究指出，HPV感染率在年輕人中較高，尤其是25至29歲，另外全球15歲或以上的男性中，近三分之一感染了至少一種HPV，五分之一感染了至少一種高危型HPV，而由於大部分患者在感染後無症狀，或導致長期後遺症甚至死亡。

研究也指出，男性相對女性更易受HPV感染，並且較難產生抗體，免疫系統自行清除病毒的比率也較差，因此口咽癌患者中以男性較多。 陽性率增近3倍 在本港一項研究亦發現，本港頭頸部鱗狀細胞癌的患者中，約四分之一帶有HPV感染，以16型為最主要的高危型別；而華南地區每5個口咽癌患者中，就有一人與HPV相關。陳英權指，由HPV引起的口咽癌比例急劇增加，並以扁桃腺癌最明顯，高危型HPV陽性率由2005至2009年的25%上升至2016至2020年的逾60%，增幅近3倍，情況不容忽視。

9至14歲應打針 目前本港提供九價HPV疫苗，包括引起大多數HPV相關癌症的7種高風險型別(16、18、31、33、45、52及58型)及導致多數生殖疣的2種低風險型別(6及11型)。雖已有研究指出男性感染HPV的風險較高，尤其年輕階段，惟目前衛生署只為女童提供HPV疫苗，香港中華醫學會理事、亞洲兒童傳染病學會前會長、兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生關日華認為，HPV感染可對男女都構成健康風險，建議所有兒童應於9至14歲開始接種相關疫苗，減低日後患癌或其他疾病的風險。

防癌會總幹事馮志恆明白，不少家長對於HPV疫苗了解不深，因此他們自2008年起就推動有關教育工作，讓學生可在適當年齡接種疫苗，獲得足夠保護。