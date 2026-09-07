快速入睡｜打側瞓先瞓得著？或因平日不良姿勢致胸肌過緊

你平日如何入睡？如果你平時要舉高雙手，或者一定要打側才能入睡？這可能並非從小到大的習慣，而是身體的代償機制！
快速入睡｜點解打平瞓瞓唔到？
澳洲及香港註冊脊醫Eric Tse在Instagram上分享，指很多人以為側睡或舉高雙手睡是從小到大養成的習慣，但其實並不是這麼簡單，如平日經常低頭好電話、電腦或長時間坐著，胸前的肌肉可能會愈來愈緊，胸椎的活動度也可能慢慢下降。
當打平睡的時候，胸口可能有一種打不開的感覺，呼吸也會變得不順暢，進而刺激交感神經，令人更難入睡。
快速入睡｜代償方式
因此，身體會不自覺地改變姿勢去適應，例如例睡可令背部及胸廓獲得更多活動空間；又或當雙手舉高睡覺時，可暫時打開胸口，令肩膀和胸肌前的肌肉感覺舒服一點，這些都是身體的一種代償方式。
快速入睡｜舒服=問題已解決？
不過舒服並不代表已解決問題，如長期都要靠打側或舉高雙手才可入睡，背後可能反映胸椎活動不足、胸肌緊繃、肩膀前傾，甚至肩頸功能出現問題。但要改善並不是強迫自己改變睡姿，而是要改善胸椎的活動度，放鬆胸前肌肉，及強化上背和肩胛周圍的肌肉，令身體不再需要靠代償才能入睡。
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