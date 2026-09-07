快速入睡｜打側瞓先瞓得著？或因平日不良姿勢致胸肌過緊

你平日如何入睡？如果你平時要舉高雙手，或者一定要打側才能入睡？這可能並非從小到大的習慣，而是身體的代償機制！

快速入睡｜點解打平瞓瞓唔到？

澳洲及香港註冊脊醫Eric Tse在Instagram上分享，指很多人以為側睡或舉高雙手睡是從小到大養成的習慣，但其實並不是這麼簡單，如平日經常低頭好電話、電腦或長時間坐著，胸前的肌肉可能會愈來愈緊，胸椎的活動度也可能慢慢下降。

當打平睡的時候，胸口可能有一種打不開的感覺，呼吸也會變得不順暢，進而刺激交感神經，令人更難入睡。