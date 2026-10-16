健康研究所｜腸衰竭損吸收易營養不良！ 營養治療助維持生活質素

一旦腸衰竭，即使仍能進食，腸道亦難以吸收到食物中的營養，這會否加重身體負擔及影響預後呢？外科專科老兆雄醫生指出：「腸衰竭患者因小腸吸收功能受損，不能如常攝取足夠營養及水分，長遠容易引致營養不良及脫水，嚴重者更可能出現水腫、貧血等併發症。」而經評估後，有需要的患者可考慮進行個人化營養治療，有助減低營養不良的風險，確保身體有足夠營養支持。 腸衰竭易脫水及營養不良 影響術後康復 曾接受腸道手術導致短腸症、腸道蠕動功能障礙或患有炎症性腸病（如克隆氏症）等均屬腸衰竭的常見成因，症狀包括腹瀉和嘔吐，部分患者進食後即出現嘔吐或持續排泄，若未能妥善處理，長期下去會造成營養不良。由於小腸吸收水分的能力受損，患者亦更易出現脫水及電解質失衡的情況。

營養不良並非小事，除了可引發貧血等多種併發症外，老醫生亦提醒：「特別是準備接受手術的癌症患者，若手術前已消瘦及營養不足，術後預後通常較差，傷口癒合亦可能會較慢。」 宜少食多餐 經評估後可考慮營養治療 腸衰竭是一種需要長期抗衡的疾病，臨床上醫生會透過身體評估及血液檢查綜合評估患者的體重與營養狀況，並與營養師合作，為患者擬定個人化的營養治療計劃。 在日常飲食方面，患者應採取少量多餐的進食方式，並避免大量飲用白開水或高糖飲料（如一般運動飲品、果汁等），以免增加腸道負擔或誘發腹瀉。患者可考慮使用專為吸收不良的人士設計的口服營養補充劑，這類配方一般不需經複雜消化程序即可被腸道吸收；但每位患者的情況不一，攝取份量應由營養師評估後制定。

靜脈營養注射支援營養缺口 按情況在家中也能進行 若患者出現營養不良、腸道完全不蠕動或因手術切除大量小腸等情況，臨床上通常會建議靜脈營養注射。隨著病情好轉，醫療團隊會按個別情況逐步調整營養補充方式及劑量，有些患者亦可由院內治療過渡至在家中接受靜脈營養治療，但期間需定期監測肝腎功能及微量元素水平，避免因個別營養素過多或不足帶來其他健康風險。 老醫生分享曾有一名約60歲男患者因腹膜癌造成腸道嚴重受阻，繼而完全不能經口進食，只能依靠靜脈營養治療以維持生命。經治療團隊及其太太協助下，他得以在家中以靜脈注射方式補充營養，並仍能維持與朋友的聯繫及生活質素，與家人共同度過最後時光。

腸衰竭雖未必能完全根治，但並非無法處理的絕症，只要及早求醫，配合適切的治療，仍可幫助患者維持身體狀態，減少病情對日常生活的影響。 以上資訊由老兆雄醫生提供

外科專科老兆雄醫生